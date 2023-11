Luis Suarez dévoile son véritable successeur

Luis Suarez a fait l'éloge de Darwin Nunez et a suggéré que la star de Liverpool serait son successeur à la tête de l'équipe nationale d'Uruguay.

L'attaquant de 24 ans a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 de l'Uruguay sur la Bolivie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde CONMEBOL, mercredi. Le vétéran Luis Suarez, qui a remplacé Nunez à la 73e minute du match, a fait l'éloge de l'attaquant de Liverpool après la rencontre et l'a salué comme l'un des meilleurs numéros 9 du monde.

S'adressant aux journalistes après le match, l'ancien joueur de Barcelone et de Liverpool a déclaré à propos de Nunez, qui pourrait hériter de son numéro 9 à l'avenir, que "j'ai devant moi l'un des meilleurs numéros 9 du monde" : "J'ai devant moi l'un des meilleurs numéros 9 du monde. Nous devons le soutenir et l'apprécier. Aujourd'hui, j'ai un autre rôle [qu'auparavant] et je suis heureux d'être ici pour aider le groupe.

Nunez, ancien joueur de Benfica, a rejoint les Reds en 2022. Lors de sa première saison, il a disputé 42 matches toutes compétitions confondues et a inscrit 15 buts. En 2023-24, il devrait encore améliorer ce score puisqu'il a déjà inscrit sept buts en 17 matches, tout en délivrant six passes décisives.