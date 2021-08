Le recrutement XXL du PSG, Aulas ne digère pas

Le président de l'OL a mentionné le recrutement faramineux du PSG dans des propos accordés à L'Equipe.

Un recrutement pharaonique. Le PSG impressionne depuis le début du mercato, avec des recrues d'envergure dans pratiquement chaque compartiment de jeu. Même au poste de gardien, où le club francilien semblait pourtant bien pourvu avec l'excellent Keylor Navas.

"Pas une bonne nouvelle"

Leonardo, le directeur sportif parisien, a majoritairement ciblé des profils de joueurs en fin de contrat dans leurs clubs et leur a offert des conditions (très) généreuses pour les attirer à Paris.

Derrière le PSG, l'OM aussi impressionné avec pas moins de 8 recrues. L'argent mis à disposition par le propriétaire américain Frank McCourt a été bien investi par le président Pablo Longoria, qui a ciblé plusieurs bons joueurs en dépensant 100 millions d'euros. Et ce n'est pas fini.

L'OL fait pale figure à côté des deux autres mastodontes de la Ligue 1. Pis encore, les Lyonnais livrent une présaison désastreuse, ayant beaucoup de mal à intégrer les nouveaux préceptes ludiques de Peter Bosz, le nouveau coach.

De quoi légèrement agacer Jean-Michel Aulas, qui considère d'ailleurs que l'investissement du PSG n'est pas une bonne nouvelle pour la Ligue 1...

"Comme tous les ans, on doit aller en Ligue des Champions et donc accrocher l’une des trois premières places. Paris est vraiment au-dessus du lot cette année et leur recrutement n’est même pas une bonne nouvelle pour le Championnat. Et après Paris, tout est possible", a déploré le patron des Gones dans les pages du journal L'Equipe, avant d'évoquer les ambitions de son club pour la saison à venir.

"Mais en fait, notre objectif numéro un sera d’aller chercher la Ligue Europa. Même si c’est prétentieux, il faut la jouer pour la gagner. C’est l’année ou jamais vu notre effectif pour nous imposer. On a une équipe de grande qualité et j’ai une grande confiance pour qu’on aille loin dans cette épreuve avec un entraîneur de très grand talent", a ajouté le président de l’Olympique Lyonnais.