Luis Enrique vole à la rescousse d'Alvaro Morata

Très critiqué après son match manqué contre la Suède, Alvaro Morata a pu compter sur le soutien de son sélectionneur, soulignant son bilan comptable.

Pour son entrée en matière dans cet Euro 2020, l'Espagne a concédé le nul, à domicile, contre l'équipe de Suède (0-0) . Lors de cette rencontre, l'attaquant Alvaro Morata a fait preuve de maladresse. Attendu au tournant, l'attaquant de la Juventus Turin devra faire beaucoup mieux et se montrer décisif face à la Pologne, ce samedi.

Luis Enrique défend son bilan comptable en sélection

Présent en conférence de presse à la veille d'affronter la sélection de Robert Lewandowski, le buteur a déclaré ne pas tenir compte des critiques qui lui ont été adressées. " Je ne peux pas plaire à tout le monde mais j'accepte les critiques. Depuis que joue avec les moins de 17 ans de la Roja j'ai toujours travaillé pour jouer dans les grandes compétitions. Ce que les gens pensent de moi n'a aucune influence sur mob état d'esprit et ma façon de jouer", a-t-il confié , droit dans ses bottes.

Si Alvaro Morata reste déterminé et ne doute pas de ses qualités, il peut surtout compter sur le soutien de son sélectionneur, Luis Enrique. En conférence de presse, l'Espagnol a défendu le bilan de son protégé, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Roja. "Il n'y a qu'un seul joueur dans l'histoire de la Roja qui totalisait plus de buts que Morata, c'est 'El Guaje', David Villa, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection", a d'abord rappelé l'ancien technicien du FC Barcelone, avant d'aller plus loin.

"Même Raul, pour prendre une autre légende, avait moins de buts que Morata au même nombre de sélections. Au niveau international, il n'y a qu'un seul joueur qui a marqué plus de buts que Morata en 40 sélections, c'est Harry Kane. Kylian Mbappé par exemple ou Werner, Bale, Lewandowski... tous ont marqué moins que Morata lors de leurs 40 premières sélections" , a ensuite rappelé Luis Enrique. À Alvaro Morata de répondre présent et de prouver à ses détracteurs qu'il est l'homme de la situation.