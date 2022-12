Luis Enrique s'incline devant un joueur marocain

Liverpool pourrait faire face à une forte concurrence pour la signature de Sofyane Amrabat, le milieu de terrain marocain ayant reçu des éloges.

Amrabat était quelque peu sous le radar avant la Coupe du monde, un milieu de terrain respecté de Serie A avec la Fiorentina, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il illumine la compétition au Qatar.

Mais si le Maroc a stupéfié les observateurs avec son parcours jusqu'aux demi-finales - devenant la première équipe africaine à aller aussi loin - les Lions de l'Atlas ont été soutenus par Amrabat, qui ancre leur milieu de terrain dans un 4-3-3.

Le Maroc n'a concédé qu'une seule fois dans le tournoi au Qatar - et c'était un but contre son camp contre le Canada - et il a éliminé deux des favoris, l'Espagne et le Portugal, pour rencontrer les champions du monde, la France, vendredi.

L'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui a été limogé depuis, pense qu'Amrabat a été le meilleur joueur de la compétition.

"Le joueur qui m'a le plus impressionné dans cette Coupe du monde est Amrabat", a-t-il déclaré sur son stream Twitch. "Il est en train de faire une sacrée Coupe du monde. Je ne veux pas d'une répétition de France-Croatie [en finale]. Ce serait bien que le Maroc gagne.