Luis Enrique met la pression sur Mbappé

Kylian Mbappé va quitter Paris et Luis Enrique juge son implication au PSG depuis l'annonce de son départ.

Le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais pour la 23e journée de Ligue 1, dimanche 25 février (17h05). Face aux médias lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-rencontre, Luis Enrique a té sondé sur l'implication de Kylian Mbappé depuis l'annonce de son départ en fin de saison.

Et le tacticien espagnol n'a pas éludé, profitant de cette occasion pour clarifier son point de vue à ce sujet. "Je ne vois aucune différence pour aucun de mes joueurs. Ce qui va venir dans le futur immédiat, c'est un match très important pour nous demain. On veut continuer à montrer qu'on est performants face à n'importe quel adversaire et dans toutes les compétitions. Être un joueur du PSG ne vous permet pas de vous relâcher".

Marquinhos, un joueur important

Toujours au chapitre des départs, le cas Marquinhos a été souvent évoqué par les médias ces dernières semaines. Le défenseur étant moins performant à Paris. Mais Luis Enrique considère que les prestations de l'ancien de la Roma sont toujours idoines.

L'article continue ci-dessous

"Je ne parle pas des transferts. Peu de joueurs partent du PSG. Ceux qui partent, c'est parce que leur contrat se finit ou que le club vend. (...) Mais en ce qui concerne Marquinhos, il faut accepter les critiques quand on est au PSG. Pour moi, c'est un joueur top, toujours à son niveau, c'est un joueur très important pour nous".