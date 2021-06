Luis Enrique : "Messi est un génie, comme Beethoven ou Dali"

L'ancien entraîneur blaugrana ne tarit pas d'éloges sur Lionel Messi, qui réfléchit à prolonger au Camp Nou à désormais 34 ans.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, aujourd'hui à la tête de la sélection espagnole, a qualifié Lionel Messi de "génie au même titre que Beethoven ou Dali".

Le sextuple Ballon d'Or fête ce jeudi son 34e anniversaire. Les supporters du Camp Nou espèrent qu'ils auront bientôt une raison de le fêter, car il a signé un nouveau contrat.

Les documents doivent encore être signés, mais la valeur de l'Argentin ne fait aucun doute, car il ne montre aucun signe de ralentissement dans la plus remarquable des carrières sportives.

Enrique a passé trois ans à entraîner Messi entre 2014 et 2017, goûtant au passage à la Liga et à la Ligue des champions, et a déclaré à TV3 : "Il est impossible de porter le ballon si près à cette vitesse.

"Perdre est très difficile pour lui. On pouvait le voir le lendemain, après le match. Dans le football, Leo Messi est un génie, clairement, tout comme Beethoven ou Dali."

Enrique a ajouté sur un joueur qui est sorti du célèbre système de La Masia pour faire ses premiers pas vers la grandeur en 2004 : "Messi est une machine à compétition. Si, au début, il avait affronté un vétéran qui n'était pas Ronaldinho, qui avait été plus égoïste ou plus con, il aurait eu plus de problèmes."

Son contrat actuel doit expirer à la fin du mois de juin, sans qu'aucun nouveau contrat n'ait encore été signé.

L'article continue ci-dessous

Goal a appris que Messi et le Barça n'ont toujours pas trouvé d'accord sur une prolongation de son contrat, malgré le temps qui passe. Les discussions se poursuivent, avec l'espoir qu'un compromis puisse être trouvé, mais l'incertitude continue de régner.

Messi est actuellement en mission internationale pour la Copa America 2021, où il pourrait devenir le joueur le plus capé d'Argentine, et son absence en Catalogne complique encore les choses.

Il ne s'est toutefois pas montré pressé de prendre une décision sur son avenir et les dirigeants du Barça restent optimistes quant à la possibilité de conserver les services de l'homme qui a marqué 672 buts pour le club.