Luis Enrique : le roi des finales frappe à nouveau

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a une nouvelle fois confirmé sa remarquable supériorité en finale, après avoir mené le club français au sacre en Supercoupe d'Europe aux dépens d'Aston Villa, hier soir mercredi, au terme d'une rencontre qui s'est soldée par la victoire du club parisien 2-1.

Ce sacre offre au Paris Saint-Germain un élan puissant en ce début de nouvelle saison, tout en renforçant les statistiques exceptionnelles de l'entraîneur espagnol, qui affiche désormais un bilan impressionnant en finale depuis le début de sa carrière.

Avec cette victoire face à Aston Villa, Luis Enrique a porté son total à 17 victoires en 20 finales disputées sur le banc, une statistique qui reflète sa capacité exceptionnelle à gérer les matchs décisifs, selon la chaîne française RMC .

Les débuts à Barcelone : une carrière riche en titres

L'aventure de Luis Enrique en finale a débuté le 30 mai 2015, lorsqu'il a mené Barcelone face à l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi, une rencontre qui s'est terminée par la victoire du club catalan 3-1.

Durant sa période à Barcelone, l'entraîneur espagnol s'est imposé avec force sur la scène nationale et continentale, menant l'équipe à la conquête de 7 titres en deux ans, dont le plus marquant fut la Ligue des champions.

La seule défaite d'Enrique en finale durant sa période à Barcelone est également survenue face à l'Athletic Bilbao, lorsqu'il a perdu la Supercoupe d'Espagne en août 2015, après une défaite 4-0 à l'aller et un match nul 1-1 au retour.

La période avec l'Espagne : l'exception

La carrière d'Enrique n'a pas été exempte d'une étape au cours de laquelle il n'a pu remporter aucun titre : ce fut avec la sélection espagnole.

Durant sa période à la tête de « la Roja », Enrique a atteint la finale de la Ligue des nations en 2021, mais il s'est incliné face à l'équipe de France 2-1 lors de la rencontre disputée le 10 octobre de la même année.

Ce faux pas a fait figure d'exception dans la carrière de l'entraîneur espagnol, qui a ensuite pris l'habitude de renouer avec les podiums en finale.

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Avec Paris : 10 titres en 11 finales

Quant à son expérience avec le Paris Saint-Germain, elle est venue prolonger sa remarquable réussite dans les matchs décisifs.

Depuis qu'il a pris les rênes du club français, Enrique a disputé 11 finales et est parvenu à en remporter 10, ne concédant qu'une seule défaite, face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs 2025, lorsque le Paris Saint-Germain s'est incliné 3-0 le 13 juillet 2025.

Depuis ce faux pas, le club parisien a renoué avec la voie des victoires en finale, en s'imposant face à Tottenham aux tirs au but en Supercoupe d'Europe 2025, puis en dominant Flamengo en Coupe intercontinentale, Marseille en Trophée des champions, et Arsenal en finale de la Ligue des champions, avant d'ajouter Aston Villa à la liste de ses victimes en Supercoupe d'Europe 2026.

Ainsi, Enrique semble avoir l'occasion de continuer à renforcer l'une des statistiques les plus impressionnantes de sa carrière, alors qu'il entame sa quatrième saison à la tête du staff technique du Paris Saint-Germain.

La liste des finales de Luis Enrique

30 mai 2015 : Coupe du Roi – Barcelone 3-1 Athletic Bilbao.

6 juin 2015 : Ligue des champions – Barcelone 3-1 Juventus.

11 août 2015 : Supercoupe d'Europe – Barcelone 5-4 Séville après prolongation.

17 août 2015 : Supercoupe d'Espagne – Athletic Bilbao 4-0 Barcelone, puis match nul 1-1.

20 décembre 2015 : Coupe du monde des clubs – Barcelone 3-0 River Plate.

22 mai 2016 : Coupe du Roi – Barcelone 2-0 Séville après prolongation.

17 août 2016 : Supercoupe d'Espagne – Barcelone 2-0 Séville et 3-0.

27 mai 2017 : Coupe du Roi – Barcelone 3-1 Alavés.

10 octobre 2021 : Ligue des nations – France 2-1 Espagne.

3 janvier 2024 : Trophée des champions – Paris Saint-Germain 2-0 Toulouse.

25 mai 2024 : Coupe de France – Paris Saint-Germain 2-1 Lyon.

5 janvier 2025 : Trophée des champions – Paris Saint-Germain 1-0 Monaco.

24 mai 2025 : Coupe de France – Paris Saint-Germain 3-0 Rennes.

31 mai 2025 : Ligue des champions – Paris Saint-Germain 5-0 Inter Milan.

13 juillet 2025 : Coupe du monde des clubs – Paris Saint-Germain 0-3 Chelsea.

13 août 2025 : Supercoupe d'Europe – Paris Saint-Germain 2-2 Tottenham, victoire 4-3 aux tirs au but.

17 décembre 2025 : Coupe intercontinentale – Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo, victoire 2-1 aux tirs au but.

8 janvier 2026 : Trophée des champions – Paris Saint-Germain 2-2 Marseille, victoire 4-1 aux tirs au but.

30 mai 2026 : Ligue des champions – Paris Saint-Germain 2-2 Arsenal, victoire 4-3 aux tirs au but.

12 août 2026 : Supercoupe d'Europe – Paris Saint-Germain 2-1 Aston Villa.