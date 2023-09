Luis Enrique, Hakimi et les réactions après OL - PSG (1-4)

Déjà impressionnant la semaine dernière contre Lens, le PSG a frappé un très joli coup ce dimanche lors de son déplacement à Lyon. Avec un jeu huilé et des individualités inspirées, le champion de France a laminé son adversaire du jour sur un score de 4 buts à 1. Quatre buts tous inscrits durant la première période de la partie.

Après un tel festival, Luis Enrique ne pouvait qu’être comblé. Même s’il est apparu agacé sur certaines séquences de jeu, le technicien espagnol était pleinement satisfait de la copie livrée par ses troupes. Et il l’a fait savoir lors de sa réaction d’après-match. Bien sûr, dans le camp d’en face et en particulier chez Laurent Blanc, les sentiments étaient tout autres.

Luis Enrique (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Si bien sûr je suis très content du résultat et de l’ambition qu’on a eue. Il y a encore des choses à améliorer, mais c’est un vrai plaisir de gagner de cette manière. Si on joue déjà comme je le souhaite ? Ça serait bête de dire que l'équipe ne joue pas comme je le veux. Il faut accepter des situations positives et négatives. On marque beaucoup de buts et on ressort bien le ballon. Enervement contre Donnarumma ? Non, c’était simplement une situation de jeu habituelle. C’est un joueur de classe mondiale et il a tout mon respect ».

Achraf Hakimi (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « On a fait un grand match. On a bien commencé, et on a fait ce qu’on devait faire. Je suis très content de la victoire et des 3 points. Le coach me demande de jouer plus à l’intérieur, de participer plus au jeu et j’ai beaucoup confiance. J’espère continuer comme ça ».

Vitinha (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : Il nous faudra être plus consistants cette saison. En deuxième mi-temps, on a lâché un peu et on ne peut pas faire ça. On leur a facilité la tâche inconsciemment. Il faut respecter l’adversaire et essayer d’en mettre 6 ou 7 ».

Laurent Blanc (entraineur de Lyon sur Amazon Prime) : « Je pense que le pire est arrivé. On savait que le PSG était une très bonne équipe. Comme malheureusement face à Montpellier, on les a bien aidés à bien entrer dans le match. Dans ces matches, si vous lui donnez des cadeaux de bienvenue, ça devient compliqué. On avait quelques ambitions dans le jeu car défendre ce n’est pas notre qualité première. Mais, aujourd’hui, dans les 5 premières minutes on s’est tué le match. On n’est pas attentifs et contre une équipe comme Paris ça devient très facile pour eux. La trêve ? Y a pas de bonnes ou de mauvais périodes quand tu prends quatre buts chez toi. Ce que je dis c’est que ça nous permet de récupérer des joueurs blessés. Ceux dont l’absence se fait sentir. Et l’intégration de nouveaux joueurs. Le côté positif c’est qu’on pourra travailler. Mais il faudra bien analyser le match de ce soir. Je n’accable personne, mais quand tu n’es pas conscient que tu as un problème tu ne peux pas régler le problème. La banderole des Bad Gones ? Ils sont en droit d’être déçu les supporters. Vu ce qu’on leur propose. Mais dans notre situation, il n’y a pas qu’un seul responsable. Tout le monde est responsable. Il faut discuter pour essayer de corriger la situation et trouver la solution. La question de mon avenir ? La, elle ne s’est pas posée sincèrement. Santiago Gucci passe dans le vestiaire après chaque match. Si je serai là dans quinze jours ».

Anthony Lopes (gardien de Lyon sur Amazon Prime) : « On a fait une 1e mi-temps chaotique. Même pas besoin de revenir là-dessus. On s’est fait marcher dessus et on n’a pas montré du caractère. Ca commence à devenir très compliqué et il va falloir repartir du bon pied. La colère des supporters ? On peut tout comprendre. On ne calcule pas nos matches. On a essayé de montrer un autre visage en seconde période. Le gardien d’en face a été bon aussi. Mais on doit utiliser le ballon différemment. On ne peut pas revenir en arrière. On a fait un mois d’aout catastrophique et ce n’est pas digne de l’OL ».