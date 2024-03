Luis Enrique et Kylian Mbappé, ça devient grave

L'entraîneur Luis Enrique et la superstar Kylian Mbappé ne s'adressent plus la parole alors que leur relation au Paris Saint-Germain se détériore.

L'entraîneur du PSG a sorti l'attaquant prématurément à deux reprises en autant de matches, ce qui a inévitablement suscité une controverse quant à son raisonnement. Lors du dernier match des Parisiens contre Monaco vendredi soir, Luis Enrique a fait sortir l'attaquant à la mi-temps et l'a vu s'installer en tribunes . Aujourd'hui, Le Parisien révèle que Mbappe et l'entraîneur ne se parlent plus après ces deux remplacements prématurés.

S'adressant à la presse, Luis Enrique a expliqué que la décision de remplacer sa vedette était un moyen pour le PSG de s'habituer à jouer sans son attaquant superstar. Alors que Mbappé devrait quitter la capitale française cet été, l'entraîneur espagnol souhaite trouver de nouvelles solutions pour vivre sans l'un des meilleurs joueurs du monde. Cependant, cela ne peut se faire sans frustrer l'intéressé, qui est forcément désireux de jouer chaque minute de chaque match.

Le courant est coupé

La star du PSG est prête à accepter une réduction de son salaire à Paris pour rejoindre Madrid l 'été prochain. Le Bondynois devrait gagner entre 15 et 20 millions d'euros par an en tant que salaire de base avant les primes. Même avec cette baisse de salaire, il deviendra le joueur le mieux payé de l'escouade pensionnaire de Bernabeu.

Les Parisiens se rendent en Espagne pour affronter la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi, après avoir remporté une victoire écrasante (2-0) à l'aller. Cependant, les tensions étant vives entre Mbappé et Luis Enrique, qui sait combien de minutes le Français jouera.