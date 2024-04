Luis Enrique, Dembélé et les réactions après Barça - PSG (1-4)

Luis Enrique et ses joueurs se sont exprimés après la victoire du PSG contre le Barça, mardi.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec le FC Barcelone mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Défait à domicile à l’aller (2-3), le PSG a réussi à créer l’exploit à l’extérieur en éliminant le Barça après une victoire 4 buts à 1. Après la qualification, l’entraineur parisien a livré ses impressions tout comme Ousmane Dembélé et d’autres acteurs du club francilien.

Ousmane Dembélé (attaquant du PSG sur Canal+) :

« Tout le monde y a cru. On n’a pas baissé les bras. On savait qu'on allait marquer des buts. C'est un grand travail de toute l'équipe. La tactique du coach était parfaite. Même à 0-1, on n'a pas lâché et on a continué d'y croire. On a fait de gros efforts. Personnellement ? Je l'ai très bien vécu, car je me suis déjà fait siffler à Barcelone. Ce n'est pas quelque chose qui m'affecte. Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets. Je suis content de ma performance. La demie ? Ça représente une grande chose. On croise les doigts pour aller à Wembley ».

Vitinha (milieu de terrain du PSG sur Canal+) :

« C’est incroyable la sensation de marquer ici. J’en ai rêvé toute la semaine. Pour marquer et aider l’équipe. Et gagner surtout. On est en demi-finales et on a beaucoup de mérite. On est très heureux. Les supporters étaient derrière nous mais à part eux pas grande monde ne croyait en nous. Le coach nous a dit qu’on va gagner le match dans la tête. Et c’est ce qui s’est passé, avec le retard de buts qu’on a remontés. On est restés tranquilles. Gagner 4-1 ici, c’est incroyable. »

Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG sur Canal+) :

« C’est magnifique. C’est historique. Ce n’était pas facile de gagner ici. Mais j’étais confiant. Après le premier match. Et aussi le premier but encaissé. Ce que j’ai vu aujourd’hui je ne l’ai pas vu en treize ans. Tout le monde s’est battu ensemble pour se qualifier. Même vous les médias, vous avez été derrière nous. On a un très bon entraineur, le meilleur au monde. On a montré qu’on voulait aller le plus loin. L’émotion avec les supporters ? On a les meilleurs supporters et je les remercie pour leur soutien. Ils ont été avec nous tout le temps. On ne joue pas que pour Paris, on joue pour la France. On est fiers de cela ».

Luis Enrique (entraineur du PSG sur Canal+) :

« Merci beaucoup pour les félicitations. Je me sens très fier de nos douze premières minutes jusqu’à ce qu’on ait pris le but. Car on a montré ce qu’on voulait faire ici. On a pris un but, mais on a gardé la bonne mentalité. Le rouge a changé le match. C’était compliqué pour eux. Et les joueurs ont montré beaucoup de caractère. Les supporters ont été derrière nous et on leur dédie la victoire. Ça m’était difficile de jouer contre cette équipe, mais comme pro j’ai dû faire mon travail. Maintenant, on est demi-finales. La partie de Kylian Mbappé ? Aujourd’hui, il a été un leader du début à la fin. Et quand l’équipe le voit comme ça, elle est prête à le suivre. Mais il n’y avait pas que lui, il y avait aussi Vitinha et Dembélé. »