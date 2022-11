Luis Diaz laisse entrevoir un transfert vers le FC Barcelone ou le Real Madrid

Luis Diaz n'est à Liverpool que depuis janvier, mais l'ailier colombien est apparemment déjà en train de peser ce que pourrait être sa prochaine desti

Diaz a rejoint Liverpool en provenance de Porto pour un montant total de 60 millions d'euros à la fin de la fenêtre de transfert de janvier 2022 et n'a pas tardé à rendre la confiance que Jurgen Klopp a montré en lui avec des contributions de sept buts en 13 matchs de Premier League dans la deuxième moitié de la saison dernière.

L'ailier de 25 ans a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en huit matches cette saison avant qu'une blessure au genou ne vienne interrompre sa progression - un retour impressionnant étant donné que Liverpool a collectivement connu le pire départ de son histoire sous la direction de Klopp.

Diaz semblait être un remplaçant plus que viable pour Sadio Mane, qui est parti au Bayern Munich pour 41 millions d'euros cet été, mais malgré le fait qu'il a maintenant des hispanophones comme Darwin Nunez, Thiago Alcantara et Adrian pour compagnie à Anfield, il semble qu'il aimerait déménager en Espagne à plus long terme.

Des valeurs familiales

"J'aimerais jouer pour un club espagnol qui a toujours attiré l'attention de ma famille", a-t-il admis au média colombien SoHo. "Mais c'est plutôt un rêve d'enfant.

"Pour l'instant, je ne pense qu'à soulever des trophées et à entrer dans l'histoire avec Liverpool, qui est l'un des plus grands clubs du monde. Je suis très reconnaissant de l'opportunité qu'ils m'ont donnée."