Luis Diaz défendu pour son tacle assassin face au PSG !

Auteur d'un doublé, Diaz risque désormais une suspension. Vincent Kompany et Joshua Kimmich ont exprimé leur soutien au latéral parisien blessé et sont revenus sur cette rencontre tendue.

Une soirée houleuse à Paris s'achève sur un carton rouge.

Les Bavarois ont arraché une victoire difficile 2-1 face au PSG au Parc des Princes, mais le match a été marqué par l'expulsion de Diaz en fin de première mi-temps. L'ancien ailier de Liverpool, auteur des deux buts du Bayern, a taclé Hakimi en retard, touchant le latéral marocain à la cheville après avoir perdu le ballon. L'arbitre Maurizio Mariani avait initialement brandi un carton jaune avant de le transformer en rouge après consultation de la VAR.

L'expulsion de Diaz est intervenue alors que le PSG était déjà affaibli par la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé. Malgré leur infériorité numérique, les Bavarois ont tenu bon et se sont imposés, laissant les Parisiens inquiets quant à la forme physique d'Hakimi avant la Coupe d'Afrique des Nations.

Après le match, les stars du Bayern, Kimmich et Manuel Neuer, ont commenté l'incident, faisant preuve de compréhension envers Diaz tout en reconnaissant la gravité de la faute.

Kimmich, s'exprimant sur Prime Video, a expliqué : « Lucho était un peu frustré dans cette situation. Il était légèrement agacé d'avoir perdu le ballon. Je l'ai aperçu brièvement à l'écran. Il avait glissé à côté de l'adversaire, et Hakimi a voulu se placer devant lui à ce moment-là, ce qui explique le tacle bas. Mais c'est un geste impressionnant. »

Neuer, élu homme du match, a également réagi après avoir pris connaissance des détails de l'action : « On m'a dit que ce n'était pas une faute particulièrement dure, pas une faute passible d'expulsion. Je ne sais pas si c'était excessivement violent, il faut voir le match. Lucho était déçu à la mi-temps et espérait que l'équipe puisse tenir le coup. »

Leurs réactions ont mis en lumière le poids émotionnel de la faute pour le Colombien, visiblement bouleversé en quittant le terrain, conscient d'avoir compromis une prestation qui aurait pu être exceptionnelle.