Luis Campos Out, son remplaçant nommé

Le départ de Luis Campos est désormais officiel avec la nomination d’un nouveau directeur sportif.

C’est désormais officiel ! Luis Campos n’est plus le conseiller sportif du Celta Vigo. Le club galicien a annoncé mardi, la nomination d’un nouveau directeur sportif mettant ainsi fin définitivement à la mission de Luis Campos.

Luis Campos quitte officiellement le Celta Vigo

Depuis deux années, Luis Campos cumulait les fonctions de conseiller sportif du PSG et du Celta Vigo. Mais cette année, la donne a changé. Le renouvellement de l’organigramme du club galicien a finalement eu raison du Portugais comme nous l’annoncions il y a quelques jours. En effet, l’ancien président du Celta Vigo, Carlos Mouriño, proche de Luis Campos, a récemment remis les rênes de la présidence du club à sa fille, Marián Mouriño. Cette dernière a donc décidé de restructurer l’organigramme de l’équipe. Même s’il a promis au père de soutenir la fille dans le processus de restructuration du club, Luis Campos a, apparemment, fait les frais de la décision de la nouvelle présidente, Marián Mouriño.

L'article continue ci-dessous

Le Celta nomme le remplaçant de Luis Campos

Le départ de Luis Campos étant acté, le Celta Vigo est allé à la recherche d’un nouveau directeur sportif qui va gérer le secteur sportif tout en restant fidèle aux idéaux promus par Marián Mouriño. Ainsi, le club galicien a opté pour Marco Garcés pour prendre la relève de Luis Campos. « Marco Garcés arrive au RC Celta pour devenir le nouveau directeur du football de l’entité céleste. Un professionnel avec une expérience confirmée qui s’associe à la mission de développer un projet de football basé sur la promotion de la performance compétitive de l’équipe première et soutenu par l’équipe de jeunes, avec l’idée de favoriser le développement des jeunes talents de la première équipe céleste », indique le Celta dans un communiqué publié sur son site. Il faut souligner que Marco Garcés possède un bon CV et a déjà fait ses preuves en Europe. Le Mexicain est notamment passé par Liverpool, Manchester United, Pachuca et Los Angeles.