Fin de mission pour Luis Campos !

Luis Campos pourrait bientôt quitter son poste de conseiller sportif dans une écurie européenne.

Conseiller sportif du Paris Saint-Germain et du Celta Vigo, Luis Campos pourrait bientôt plier bagages dans l’un des deux clubs. En effet, le renouvellement de l’organigramme du club galicien pourrait avoir un impact sur l’avenir du dirigeant portugais au sein du club espagnol.

Luis Campos et le Celta Vigo, c’est fini !

Luis Campos cumule ses fonctions de directeur sportif au PSG à celles de conseiller externe au Celta Vigo. Nommé l’année dernière, le Portugais de 59 ans a été confirmé par le club espagnol au cours de l’été. Cependant, la mission de Campos pourrait se terminer bien plus tôt que prévu. En effet, l’ancien président du Celta, Carlos Mouriño, qui a fait venir Campos dans l’organigramme vient de passer le relais à sa fille, Marián, à la présidence du club galicien. Même si Luis Campos s’est engagé auprès du père avec qui il a toujours d’excellentes relations pour accompagner la fille dans ses nouvelles fonctions, il n’est pas encore certain que le Portugais continue l’aventure avec le Celta Vigo.

Luis Campos n’a pas encore décidé de son avenir au Celta

Luis Campos n’a pas pris encore de décision pour son avenir. Au moment où le Celta a annoncé plusieurs changements cette semaine, la nouvelle présidente a manifesté le désir de prolonger le bail de Campos, qui se termine en fin de saison. Mais, le Portugais n’est pas du tout pressé. Il préfère prendre le temps de réfléchir et d’observer la suite des évènements avant de livrer sa réponse. Selon les informations du Parisien, les différentes parties devraient discuter prochainement de la suite de la mission de Luis Campos. S’il n’est pas encore certain de continuer avec le Celta Vigo, le Portugais s’active quand même pour le mercato du PSG. C’est à Luis Campos que revient le travail d’identifier les profils de joueurs qui s’adapteraient à l’équipe actuelle et essayer de les ramener au PSG.