"L'UEFA respecte l'arc-en-ciel" - L'UEFA publie une déclaration après la controverse à l'Allianz Arena

L'organisation à l'origine de l'Euro 2020 a tenté de clarifier sa décision de bloquer le message de soutien de l'Allemagne à la communauté LGBT.

L'UEFA a publié une déclaration insistant sur le fait qu'elle "respecte l'arc-en-ciel" en réponse à la controverse entourant une proposition d'éclairer l'Allianz Arena avec un éclairage arc-en-ciel. L'Allemagne avait initialement prévu que l'affichage ait lieu lors du dernier match de l'équipe nationale du Groupe F à l'Euro 2020 contre la Hongrie mercredi en signe d'unité envers la communauté LGBTQ.

De nombreuses clubs du pays devaient également afficher le thème de l'arc-en-ciel dans leurs propres stades, mais l'UEFA a pris la décision de bloquer l'initiative à la grande fureur des groupes militants protestant contre la législation hongroise anti-LGBT. L'UEFA a expliqué sa décision dans un communiqué mardi : "Le racisme, l'homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés et représentent l'un des plus gros problèmes auxquels le football est confronté aujourd'hui".

"Les comportements discriminatoires ont entaché les deux matches eux-mêmes et, en dehors des stades, le discours en ligne autour du sport que nous aimons. Cependant, l'UEFA, de par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre. Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique - un message visant une décision prise par le parlement national hongrois - l'UEFA doit décliner cette demande", a conclu l'UEFA.

La principale instance dirigeante du football européen est venue tenter de justifier sa position après une réaction généralisée, notamment de la part du maire de la ville de Munich, Dieter Reiter, la qualifiant de "honteuse". "Aujourd'hui, l'UEFA est fière de porter les couleurs de l'arc-en-ciel", ont-ils indiqué dans leur dernière déclaration. "C'est un symbole qui incarne nos valeurs fondamentales, promouvant tout ce en quoi nous croyons - une société plus juste et égalitaire, tolérante envers tout le monde, indépendamment de son origine, de sa croyance ou de son sexe".

"Certaines personnes ont interprété la décision de l'UEFA de refuser la demande de la ville de Munich d'illuminer le stade de Munich aux couleurs de l'arc-en-ciel pour un match de l'EURO 2020 comme "politique". Au contraire, la demande elle-même était politique, liée à la présence de l'équipe de football hongroise dans le stade pour le match de ce soir avec l'Allemagne. Pour l'UEFA, l'arc-en-ciel n'est pas un symbole politique, mais un signe de notre ferme engagement en faveur d'une société plus diversifiée et inclusive".

Le gardien de l'Allemagne et du Bayern Munich, Manuel Neuer, a également été au centre de la tempête lors de l'Euro pour avoir porté un brassard de capitaine à rayures arc-en-ciel. Neuer a porté les couleurs pendant la phase de groupes pour montrer son soutien aux groupes LGBTQ+ pendant le mois de la fierté, mais l'UEFA a lancé une enquête après avoir déterminé que le joueur de 35 ans affichait volontairement un symbole politique. La DFB a depuis confirmé que l'instance dirigeante avait abandonné son enquête sur le brassard, et Neuer est libre de le remettre lorsque l'Allemagne affrontera la Hongrie et lors des prochains tours de la compétition s'ils se qualifient.