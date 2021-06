Allemagne-Hongrie - Mats Hummels répond à l’UEFA

Mats Hummels a regretté la décision de l’UEFA de refuser à la Ville de Munich de décorer l’Allianz Arena avec un drapeau arc-en-ciel.

En protestation envers une loi votée en Hongrie contre les minorités sexuelles, la Ville de Munich a décidé de décorer l’Allianz Arena - où se jouera Allemagne-Hongrie ce mercredi - d’un drapeau arc-en-ciel, mais l’UEFA a refusé. Au grand dam de Mats Hummels.

"J’aurais aimé, mais l’UEFA a ses raisons. Le plus important, c’est qu’on parle de ce sujet en public. Un joueur de NFL vient de faire son coming-out. On attendait ça depuis longtemps dans ce championnat. Or, ça ne devrait pas être un problème", a réagi le défenseur central allemand.

L'article continue ci-dessous

Neuer portera un brassard arc-en-ciel

Avec un t-shirt "Pride Month" réalisé par l’équipementier de la sélection allemande, l’ancien de Dortmund a poursuivi son argumentaire : "Grâce aux réseaux sociaux, les sportifs peuvent s’emparer de ces sujets et aider à changer les mentalités."

"C’est ce qu’on fait dans notre équipe, à l’image de Manu Neuer qui portera le brassard arc-en-ciel. C’est un signal positif que beaucoup de joueurs soient conscients de leurs responsabilités", a conclu Hummels.