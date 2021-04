Aguero proposé à Manchester United

Dimitar Berbatov, l’ancien buteur de MU, a conseillé aux responsables de MU d’enrôler Sergio Aguero.

Sergio Aguero sera libéré par Manchester City au terme de l’exercice en cours. Plusieurs clubs européens se sont déjà manifestés dans l’espoir de l’enrôler, tels que le PSG, Barcelone ou encore Chelsea. Manchester United, en revanche, ne fait pas partie des courtisans de l’attaquant argentin et d’après Dimitar Berbatov c’est bien dommage.

L’attaquant bulgare, qui avait brillé avec les Red Devils il y a de cela quelques années, s’est exprimé dans sa chronique pour le site BetFair. Pour lui, Aguero sera la recrue idéale en attaque malgré son âge avancé.

L'article continue ci-dessous

"Il y a beaucoup de spéculations sur où il ira à la fin de la saison, moi je l'emmènerais absolument à Manchester United. Malgré son lien avec City et tout ce qu'il a fait là-bas, c'est un joueur que vous ne pouvez pas détester, a confié Berbatov. C'est douloureux pour City, mais s'ils le laissent partir, ils estiment qu'il a dépassé son apogée et ils auront quelqu'un pour le remplacer. Il n'a encore que 32 ans, j'ai quitté United à 31 ans et Rooney est parti à 31 ans mais c'est un moment différent maintenant et un joueur comme Aguero peut encore faire beaucoup de dégâts pour un club comme United".

« Le choix revient à Aguero »

Berbatov a enchéri en affirmant qu’Aguéro peut compenser ses limites physiques avec son intelligence dans le jeu : « Il sait comment se ménager, il sait comment et quand attaquer et quand attendre le bon moment, regardez comment Cavani et Ibrahimovic se comportent, ils ont toujours un grand impact. Je pense qu'Aguero serait un bon ajout à United mais je ne peux pas voir cela se produire à cause de sa loyauté envers City. »

L’ancien monégasque est perplexe quant à la concrétisation de cette arrivée, mais il garde un petit espoir en se rappelant qu’il y a déjà eu des transferts entre les deux clubs de Manchester United par le passé : "Je pense qu'Aguero se sentirait bizarrement en allant à United, mais j'étais là quand son compatriote Carlos Tevez nous a quittés pour rejoindre City. C'était une surprise pour moi et pour tout le monde au club de voir Carlos aller à City, peut-être que c'était pour une sorte de déclaration à United, on pourrait dire une vengeance. Ces jours-ci, il n'est pas trop inhabituel de voir des joueurs s’engager avec les clubs rivaux, mais ça reste des affaires en fin de compte et pour Aguero, ce choix lui revient et il n'a rien à prouver à personne."