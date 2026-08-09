Lucas Digne, dix ans après son retour : le Paris Saint-Germain a été bâti pour gagner

Lucas Digne, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, a adressé ses remerciements à la direction du club français après avoir officiellement rejoint les rangs de l'équipe en provenance d'Aston Villa, affirmant que ce club a été bâti pour gagner.

Dix ans après son premier passage au Paris Saint-Germain, Lucas Digne fait son retour au club et s'est exprimé au sujet de son retour sur la chaîne télévisée du Paris Saint-Germain.

Digne a déclaré : « Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos (le directeur sportif) et l'entraîneur Luis Enrique. C'est une grande marque de confiance, et je suis extrêmement heureux de revenir au Paris Saint-Germain. Je suis également impressionné. Le club a changé, il a atteint un autre niveau. C'est vraiment formidable de revenir ici. »

Interrogé sur ce que représentait pour lui sa première expérience au club, il a ajouté, selon les propos rapportés par le site officiel du Saint-Germain : « Ce fut une leçon de football professionnel et d'excellence. Cela m'a façonné en tant que joueur et en tant qu'homme, j'ai beaucoup appris en jouant aux côtés de joueurs comme Zlatan Ibrahimović et Thiago Silva, et j'ai remporté de nombreux titres. Ce fut une belle histoire, et elle devait se poursuivre. J'ai vraiment hâte de découvrir l'équipe qui a remporté la Ligue des champions deux fois. »

Il a poursuivi : « J'ai hâte de revoir Marquinhos. Nous avons rejoint le club au même moment, et il est aujourd'hui le capitaine de l'équipe et a réalisé un parcours remarquable, c'est formidable pour lui. »

Il a ajouté : « Je connais Luis Enrique de Barcelone, nous avons vécu une belle expérience ensemble. J'ai hâte de revoir mes coéquipiers de l'équipe de France, ainsi que les autres personnes que j'ai connues lors de mon premier passage ici, comme les préparateurs de matériel. C'est vraiment agréable, et on se sent chez soi très rapidement. »

Il a souligné : « Je reviens en homme mûr, et aussi en joueur différent. J'ai gagné en maturité et en expérience, et je veux transmettre cette expérience à l'équipe et remporter de nombreux titres. Ce club a été bâti pour gagner, cela fait partie intégrante de son identité. Cette équipe est extrêmement ambitieuse, et cela se manifeste année après année, c'est pourquoi tout le monde souhaite venir jouer à Paris. »

Il a conclu ses propos : « Le Parc des Princes est un lieu enchanteur, une fois que vous y avez joué, vous avez hâte d'y revenir. Lorsque j'ai eu l'occasion de revenir ici avec Aston Villa en Ligue des champions, ce fut un moment magique. C'est un stade qui suscite en vous des émotions intenses. Je tiens à remercier chaleureusement les supporters pour le soutien que j'ai reçu avant la signature du contrat, et j'ai hâte de les rejoindre au Parc des Princes pour célébrer de nombreuses victoires cette année. »



