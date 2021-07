OM - Cengiz Ünder impressionné par les supporters marseillais

Recrue estivale de l'OM, le Turc Cengiz Ünder est impressionné par la ferveur des supporters du club.

Ce lundi, Cengiz Ünder était présenté officiellement à la presse. Prêté à l'OM par l'AS Roma, l'international turc âgé de 24 ans a répondu aux questions des journalistes et il est déjà sous le charme des supporters marseillais.

Sur son choix de venir à l'OM : « J'ai passé deux belles saisons à Rome, mais après un changement d'entraîneur j'ai eu quelques difficultés. Le choix de l'OM s'est imposé après mes conversations avec le président et le coach, j'ai senti une volonté de travailler avec moi. Je suis content, j'espère faire une bonne saison. Ce sont vraiment les échanges avec le président et l'entraîneur qui ont fait la différence. »

Sur ce qu'il sait de l'OM : « Je connaissais la ferveur des supporters, on m'en a toujours parlé depuis que je suis enfant. Je sais aussi que l'OM est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. C'est une équipe qui mérite chaque année de jouer la C1, j'espère contribuer à la reconnaissance du club. »

Sur son style de jeu : « Je suis avant tout un ailier droit, un dribbleur, mais j'aime jouer avec mes partenaires, construire avec eux, c'est ma principale caractéristique. J'espère que dans les prochains jours je vais trouver ma place au sein de l'équipe. »

Sur ses ambitions avec l'OM : « Cette année il y a eu pas mal de recrues, ce sont des joueurs de grande qualité. On est une équipe jeune, l'apport d'un joueur comme Payet est important, il a de l'expérience, une bonne vision du jeu, il comprend très vite nos déplacements. Quant à nos ambitions, l'OM mérite de jouer en Ligue des champions, on vise cette qualification. »

Sur les supporters de l'OM : « J'ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c'est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l'équipe et pour eux. J'ai envie de leur montrer que je peux leur apporter. »

Sur son prêt infructueux à Leicester la saison dernière : « Je n'ai pas beaucoup joué l'année dernière mais ça a été une très belle expérience, ça m'a permis de voir la spécificité du football anglais. »

Sur la colonie turque au Lille OSC : « Je me suis plus intéressé à la Ligue 1 dernièrement du fait de leur présence, j'ai pas mal échangé avec Burak qui m'a dit ce qu'il avait vu à Marseille. Il m'a répété le mot « ferveur ». Mais le plus important, encore une fois, ce sont les échanges avec le président Longoria et le coach Sampaoli. C'est ce qui m'a motivé. »