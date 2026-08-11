Louis van Gaal n’a toujours pas été contacté par la KNVB, comme il l’a lui-même déclaré dans une interview accordée à Voetbal International. La fédération est toujours à la recherche d’un successeur à Ronald Koeman.

Mardi dernier, De Telegraaf a révélé que Van Gaal était ouvert à un quatrième mandat comme sélectionneur des Pays-Bas, alors même que la KNVB était déjà tout près d’un accord avec Michael Reiziger.

Depuis, Reiziger n’a plus eu de nouvelles de la KNVB, selon VI. Malgré le silence radio venu de Zeist, Van Gaal n’a pas été approché pour le poste, affirme-t-il lui-même.

« Je veux toujours aider la KNVB, et je vois des possibilités », lance Van Gaal. « Je pense que les Pays-Bas peuvent devenir champions d’Europe ou du monde avec cet effectif. »

« Mais il n’y a eu aucun contact. Je ne sais pas ce que veut la KNVB. Il y a apparemment très peu d’intérêt pour le poste, et mon nom refait alors surface », poursuit-il.

« J’ai déjà été sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise à trois reprises. Si je dois faire quelque chose, ce sera probablement à l’étranger. Mais on ne sait jamais. Je me sens plus en forme qu’en 2022 », conclut-il.