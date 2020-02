LOSC, Galtier : "Il faut créer une dynamique"

L'entraîneur de Lille voit les confrontations face à Rennes et Angers comme décisive pour la suite de la saison et a commenté l'arrivée de Gaitan.

Vainqueur de ce week-end, est quatrième de et va faire face à un vrai test dans la perspective de se qualifier de nouveau pour la avec une confrontation directe pour le podium face à Rennes, troisième du championnat. En conférence de presse, Christophe Galtier a souligné l'importance de la semaine à venir pour la suite de la saison des Lillois et se méfie grandement du .

"C’est une confrontation directe. Avant de parler de Ligue des champions ou de quoi que ce soit d’autre, on doit être capables de réussir une deuxième victoire consécutive, d’effectuer une nouvelle série de victoires. Il faut créer une dynamique. C’est la bonne semaine pour donner un coup d’accélérateur ! Son jeu est identifié, très clairement, même si leur entraîneur a démarré avec une défense à 3 ou 5 en début de saison. Vous savez tout sur cette équipe… mais elle gagne et parfois avec des scénarios incroyables comme lors du derby contre (3-2, vendredi) ou à Angers en ", a expliqué le technicien français.

"Avec Gaitan, on va aller plus vite que la musique"

"Les Rennais ont ce petit brin de chance, mais ce n’est pas du hasard. Cette équipe provoque sa réussite et marque beaucoup de buts. Elle me fait penser à nous la saison dernière. Contre nous, il y a un an, je ne me serais surtout pas livré. Ça sera un match très difficile. C’est une équipe qui presse, qui se projette vite vers l’avant, qui marque beaucoup de buts. Mais qui en encaisse aussi…", a ajouté Christophe Galtier.

L'entraîneur du LOSC a justifié le recrutement de Nicolas Gaitan : "L’élimination en Coupe de et le contenu du match ont incité la direction à avoir une réflexion sur l’apport d’un joueur de 30 ans dans ce secteur-là (l’attaque). Sans la blessure de Yusuf (Yazici) et le retard de Timothy (Weah), Nico ne serait pas venu. Il n’y avait pas d’arrivées prévues, plutôt des départs. Mais on a fait le constat aussi que, sur certains matches, il nous manquait un peu de personnalité, de caractère. La direction a décidé de choisir de recruter un élément expérimenté qui a l’habitude de gérer ça".

"Nico jouait avec José en , c’est un Sud-Américain qui maîtrise l’espagnol, le portugais, l’anglais. Il a vite pris ses repères. Il faudra un certain temps pour qu’il retrouve son niveau. Il a arrêté en octobre. Il a pris quelques jours de vacances. Je sais qu’il a beaucoup travaillé, individuellement, il y a une différence avec le travail collectif. On va aller plus vite que la musique parce qu’on manque de temps, normalement après le déplacement à Angers, 8-9 jours, peut-être pour la réception de Marseille", a conclu Christophe Galtier.