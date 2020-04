LOSC, Gabriel ne prête pas attention aux rumeurs sur son avenir

Le défenseur central brésilien attise la convoitise de plusieurs clubs mais n'est pas pressé de partir.

risque d'être actif sur le marché des transferts cet été. Les Dogues risquent de recevoir de nombreuses offres pour leurs joueurs. Victor Osimhen sera très certainement le plus courtisé d'entre eux, mais d'autres ont une belle cote sur le marché européen comme Gabriel. Du haut de ses 22 ans, le défenseur brésilien est devenu un pilier de la défense lilloise, une titulaire indiscutable et intéresse plusieurs clubs anglais. Dans une interview accordée à Football, Gabriel a évoqué son avenir sans le moindre détour. Le Brésilien n'accorde pas trop d'importance aux rumeurs sur son futur et se sent bien chez les Dogues.

"Je le vois, oui. Tous les jours, mes amis m'envoient des choses : des clubs, beaucoup de clubs ( , et ndlr)... J'en suis content, car mon travail, et tout ce que j'ai fait, est récompensé. Ça ne fait pas que du bien à moi, mais aussi à d'autres personnes autour. Mais je suis content à Lille, je suis très bien, très content au club. J'aime ce club. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais l'objectif, c'est de ramener à nouveau le LOSC en . Pour le reste, je laisserai mes agents et le club en parler, mais je suis très content ici", a affirmé le défenseur central de Lille.

Avant d'être titulaire à Lille, Gabriel a été prêté à puis à Zagreb, mais en garde un bon souvenir : "À Zagreb, on gagnait, on était premiers. J'ai beaucoup travaillé, et j'aimais trop ce club. J'avais même envie de rester de là-bas, j'en ai parlé au président, mais Luis Campos m'a dit : “Non, tu reviens au LOSC.” Un jour, peut-être, j'aimerais retourner là-bas. Maintenant à Lille, je m'y sens bien, et même si j'ai peu joué en pro, ce sont six mois qui m'ont fait du bien.Je me sens très, très bien. J'ai eu beaucoup de patience pour avoir une opportunité. Et quand elle s'est présentée, je l'ai prise. Avec les deux mains, les deux jambes ! (rires)Puis j'ai commencé à jouer, j'ai enchaîné, j'ai pris confiance. En moi puis j'ai eu le soutien du coach et de toute l'équipe".

"Je vais garder Galtier en tête toute ma vie"

Le Brésilien a encensé son entraîneur actuel : "Christophe Galtier est un coach qui m'aide énormément. Même au début, quand j'étais remplaçant, il me parlait tous les jours, il me motivait, il me poussait. Ma relation avec lui est très bonne. Il me dit tout ce que je dois améliorer, on se parle chaque jour, il me dit beaucoup de choses. C'est une personne que je vais garder en tête toute ma vie. À mon arrivée en Europe, il m'a beaucoup aidé. C'est un coach qui s'adapte, donc cela dépend toujours de l'équipe contre laquelle on va jouer".

"Il y a des équipes qui mettent beaucoup de pression, et il me dit que j'ai un très bon pied gauche... Donc ça dépend. On a de bons attaquants qui vont vite, aussi. Des fois, on va plus travailler le ballon, des fois plus chercher les attaquants et les espaces. Mais vraiment, ça dépend. Et pendant le match, il ne peut pas toujours nous parler. Donc c'est à nous, également, de faire et de voir ce qui est possible. Si l'adversaire fait quelque chose, s'il y a un marquage comme ci ou comme ça...", a ajouté le défenseur brésilien.

Ambitieux, Gabriel rêve bien évidemment à une convocation avec le de Tite : "Mon rêve, c'est d'être en sélection. J'ai été convoqué 4-5 fois par le coach de la sélection olympique, déjà. Mais le calendrier est différent, le LOSC et la sélection ont discuté et j'ai toujours dû rester à Lille. Mais j'espère un jour enfiler le maillot de la sélection principale. Le seul défenseur central gaucher du Brésil ? Oui, je crois que ça peut jouer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs gauchers. Je travaille tous les jours pour pouvoir y arriver. Et avec des joueurs comme Marquinhos et Thiago Silva, ce serait un plaisir car ce sont des joueurs qui m'inspirent beaucoup".