Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Lors de la soirée où il a pris les commandes du classement, Yamal a brisé le mythe du Real Madrid

FC Barcelone vs Espanyol
FC Barcelone
Espanyol
LaLiga
R. Gonzalez
Espagne

Le jeune talent espagnol continue de battre des records

Le FC Barcelone a consolidé son leadership en Liga en s’imposant 4-1 face à l’Espanyol lors du derby catalan de la 31^e journée, portant son avance sur le Real Madrid à neuf points.

La rencontre a également été marquée par un instant historique pour la jeune pépite Lamine Yamal, qui a poursuivi son irrésistible ascension en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Liga à atteindre la barre des 100 matchs, à seulement 18 ans et 272 jours, détrônant ainsi l’ancienne légende du Real Madrid Raúl González (19 ans et 284 jours).

Sur la pelouse, les Blaugranas ont rapidement imposé leur loi : Ferran Torres a ouvert le score dès la 9e minute puis a doublé la mise à la 25e, tandis qu’Espanyol, revenu à 2-1 par Paul Lozano à la 56e, tentait de rester dans le match.

Avant le coup de sifflet final, Yamal a de nouveau frappé, signant le troisième but à la 87e minute et parachevant sa soirée de rêve, avant que Marcus Rashford n’achève le festival par un quatrième but deux minutes plus tard. Barcelone se rapproche ainsi un peu plus du titre, tandis qu’Espanyol reste bloqué à 38 points, en milieu de tableau.

Flick : « Le titre n'est pas encore acquis... et nous n'aurons pas besoin d'un miracle contre l'Atlético »

Ligue des Champions
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Publicité