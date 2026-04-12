Lors de la soirée où il a pris les commandes du classement, Yamal a brisé le mythe du Real Madrid

Le FC Barcelone a consolidé son leadership en Liga en s’imposant 4-1 face à l’Espanyol lors du derby catalan de la 31^e journée, portant son avance sur le Real Madrid à neuf points.

La rencontre a également été marquée par un instant historique pour la jeune pépite Lamine Yamal, qui a poursuivi son irrésistible ascension en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Liga à atteindre la barre des 100 matchs, à seulement 18 ans et 272 jours, détrônant ainsi l’ancienne légende du Real Madrid Raúl González (19 ans et 284 jours).

Sur la pelouse, les Blaugranas ont rapidement imposé leur loi : Ferran Torres a ouvert le score dès la 9e minute puis a doublé la mise à la 25e, tandis qu’Espanyol, revenu à 2-1 par Paul Lozano à la 56e, tentait de rester dans le match.

Avant le coup de sifflet final, Yamal a de nouveau frappé, signant le troisième but à la 87e minute et parachevant sa soirée de rêve, avant que Marcus Rashford n’achève le festival par un quatrième but deux minutes plus tard. Barcelone se rapproche ainsi un peu plus du titre, tandis qu’Espanyol reste bloqué à 38 points, en milieu de tableau.



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