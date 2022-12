Lorient-Montpellier : Elye Wahi égale un record de Kylian Mbappé

L'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, marche sur les traces de Kylian Mbappé : il vient d'égaler un de ses records.

Ce jeudi 29 décembre, le Montpellier Hérault Sport Club se déplaçait au Moustoir pour y affronter le FC Lorient à l'occasion de la 16e journée de la Ligue 1.

Wahi fait aussi bien que Mbappé

A la 22e minute du match, l'attaquant Elye Wahi a marqué le deuxième but de son équipe en faisant preuve de bons réflexes. Après avoir vu son tir contré par un lorientais, il a été plus prompt que ses adversaires pour reprendre le ballon de la tête et l'envoyer au fond des filets.

Et ce but est tout sauf anodin puisqu'il permet à Elye Wahi d'égaler un record de Kylian Mbappé. En effet, grâce à sa tête victorieuse, Elye Wahi est devenu le deuxième joueur à marquer 20 buts en Ligue 1 avant ses 20 ans ces quarante dernières années après Kylian Mbappé qui avait réalisé cette prouesse en 2017 à l'âge de 18 ans et 10 mois.

Elye Wahi a d'ailleurs bien fait de marquer face à Lorient car il fêtera ses 20 ans le 2 janvier prochain. Il s'est donc offert en avance un beau cadeau d'anniversaire.

Wahi, un des joueurs les plus prolifiques chez les moins de 21 ans

Né en 2003 à Courcouronnes, Elye Wahi est issu du centre de formation de Montpellier, club avec lequel il a signé pro le 17 octobre 2019 à l'âge de 16 ans !

Cette saison, il a déjà inscrit 7 buts en Ligue 1 et parmi les joueurs de moins de 21 ans évoluant dans les cinq grands championnats européens (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A), seuls deux joueurs sont plus prolifiques : Jamal Musiala qui a marqué neuf buts avec le Bayern Munich et Folarin Balogun auteur de huit réalisations avec le Stade de Reims.

Wahi livre donc un duel à distance avec Balogun pour être le meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison parmi les joueurs âgés de moins de 21 ans.