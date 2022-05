Lorient-Marseille (0-3) : l'OM enfonce les Merlus et se relance

Humilié par l'Olympique Lyonnais puis éliminé de la Ligue Europa Conférence par le Feyenoord Rotterdam plus tôt cette semaine, l'Olympique de Marseille avait l'impératif besoin de se reprendre, ce dimanche après-midi, sur la pelouse du FC Lorient. Séduisant offensivement, le club phocéen s'est facilement imposé face aux Merlus. Mission réussie pour l'OM.

Les Marseillais font plier Dreyer

L'article continue ci-dessous

Pour réussir à faire plier les Bretons, les hommes de Jorge Sampaoli ont dû s'armer de patience. Et pour cause, ils se sont heurtés à un grand Mathieu Dreyer dans les buts adverses, lequel s'est montré impérial à deux reprises face à Gerson (22e) puis Pape Gueye (26e). C'est finalement Bamba Dieng qui a ouvert le score au Moustoir, reprenant de volée un service de son partenaire Cengiz Under (39e). À la pause, Marseille avait fait le plus dur.

Au retour des vestiaires et face à un adversaire luttant toujours pour sa survie en Ligue 1, l'OM n'a laissé aucune chance. Dès la 48e minute de jeu, Mattéo Guendouzi, ancien du FC Lorient, a inscrit le second but de son équipe d'une frappe croisée. Vingt minutes plus tard (67e), c'était au tour de Gerson de faire trembler les filets. Son septième but de la saison.



Grâce à ce précieux succès, qui pourrait toutefois lui coûter cher suite aux blessures de Cédric Bakambu, Gerson et Bamba Dieng, l'Olympique de Marseille reprend sa place de dauphin du Paris Saint-Germain et compte 3 points d'avance sur l'AS Monaco, 3e.