Lorient-Lille (2-1) : Les Merlus enchaînent admirablement face aux Dogues

Malgré l'expulsion de Ouatarra, Lorient a continué son superbe début de saison en venant à bout de Lille sur une inspiration de génie de Le Bris.

Rien ne semble pouvoir arrêter Lorient cette saison ! Sur le podium depuis deux semaines, les Merlus ont poursuivi leur exceptionnelle dynamique face à Lille, même à dix contre onze pour s'imposer au terme d'un match très agréable à suivre.

Diakité malheureux

En pleine bourre depuis le début de la saison, vainqueurs à quatre reprises en quatre matchs à domicile (du jamais vu), les Lorientais démarrent très fort.

Sur une première incursion de Diarra côté droit, Chevalier repousse dans les jambes de Diakité, qui marque contre son camp (1-0, 9e).

Les Lillois n'abdiquent pas et prennent peu à peu le jeu à leur compte, dans le sillage d'un Adam Ounas très en jambe dans son couloir.

Les corners s'enchaînent pour les Dogues, et sur l'un d'entre eux, la déviation de Diakité échoue sur la base du poteau, avant que le contre de Moffi ne termine juste à côté.

Régulièrement sollicité, le dernier rempart breton Mvogo se détend bien sur une belle frappe de Jonathan David.

Le génie de Le Bris

Après la pause, Lille continue de chercher l'égalisation. Et va profiter d'un petit coup de pouce avec l'expulsion du jeune Dango Ouatarra, averti pour la seconde fois après une semelle sur Ounas.

Presque dans la foulée, David profite d'une remise du même Ounas pour maltraiter la barre de Mvogo, pendant que Lorient recule de plus en plus et s'accroche comme il peut à son court avantage.

Mais ce qui devait arriver finit par se produire : sur une énième accélération supersonique d'Ounas, ce dernier lance Bamba derrière la défense, qui n'a plus qu'à décaler David pour l'égalisation (1-1, 78e).

Lille en route vers la victoire ? Nettement dominateurs en supériorité numérique, les Dogues sont finalement surpris sur un geste absolument génial de Théo Le Bris, neveu du coach, qui enrhume Zedadka pour aller crucifier Chevalier dans une ambiance de folie (2-1, 87e).