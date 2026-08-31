Kenan Yildiz, joueur de la Juventus, a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour soigner une fracture d'un os métatarsien du pied gauche, comme l'a annoncé le club bianconero.

Cette nouvelle était attendue au cours de la semaine dernière, après que Yildiz s'est blessé lors de la journée inaugurale de la saison de Serie A face à Frosinone.

Il est apparu immédiatement que le joueur devrait subir une intervention chirurgicale pour soigner la fracture et qu'il serait éloigné des terrains pour une longue période.

Bien que le communiqué du club n'ait pas précisé la durée de l'absence de Yildiz, le réseau « Football Italia » a affirmé : « L'absence devrait s'étendre sur environ deux à trois mois, avant que le joueur ne réapparaisse sur le terrain. »

Un communiqué émis par la Juventus a confirmé que Kenan Yildiz a subi une intervention chirurgicale pour soigner une fracture à la base du cinquième os métatarsien du pied gauche.

L'opération a été réalisée à la clinique Hessingpark à Augsbourg, par le docteur Martin Jordan, en présence du médecin du club Marco Freschi.

Yildiz entamera son programme de rééducation au cours des 24 à 48 prochaines heures.

Ce n'était pas la seule mauvaise nouvelle pour la Juventus, après que Jeff Ekhator a lui aussi subi des examens ayant révélé une blessure de degré modéré au muscle ischio-jambier de la cuisse droite.

Cette blessure constitue un nouveau coup dur pour le joueur, après celle qu'il avait subie juste après avoir finalisé son transfert en provenance de Gênes, sachant qu'il doit subir des examens supplémentaires dans deux semaines afin de déterminer le calendrier précis de son rétablissement.

L'absence d'Ekhator des terrains devrait elle aussi atteindre deux mois.



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