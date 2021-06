Longoria promet plein de recrues à l’OM

Pablo Longoria, l’homme fort de l’OM, a assuré qu’une dizaine de recrues vont débarquer au club durant l’intersaison en cours.

L’Olympique Marseille entend frapper fort durant le mercato estival 2021. Du moins, au niveau quantitatif. Ce jeudi, Pablo Longoria, le président phocéen, a fait la promesse aux supporters qu’il y aura au moins onze nouveaux visages qui vont débarquer au Vélodrome.

L’OM revoit ses ambitions à la hausse

"Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été, a raconté à La Marseillaise un responsable de groupe présent à la réunion avec le dirigeant espagnol. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club". De quoi susciter une grande excitation auprès de tous les fans de l’équipe.

La première de ces onze recrues devrait être Gerson. Le milieu brésilien s’apprête à débarquer en provenance de Flamengo contre un montant de 25M€. Un accord de principe a été trouvé entre les différentes parties concernées.

Parmi les joueurs dont le nom a été cité dernièrement sur les bords de la Canebière il y a celui de l’Argentin Thiago Almada. Ce sociétaire du Velez Sarsfield plairait beaucoup au coach Jorge Sampaoli. Néanmoins, cette piste ne semble plus vraiment être d’actualité. "On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c'était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire", a indiqué le même supporter.

A noter que ces dernières heures une rumeur est apparue faisant état d’un intérêt de l’OM envers le Brésilien David Luiz. Une piste que n’a pas commentée Longoria.