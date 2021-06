L'OM annonce un accord avec Gerson !

Accord de principe officiel entre Flamengo et l'OM pour Gerson !

Après plusieurs semaines de rumeurs, l'OM a enfin officialisé son accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson qui sera la première recrue estivale du club olympien.

L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, @Flamengo, pour le transfert définitif de @GersonSantos08. pic.twitter.com/Z2vrqKVOrU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021

Sur son compte Twitter, le 'OM a très officiellement annoncé avoir trouvé un « accord de principe avec le club brésilien, Flamengo, pour le transfert définitif de Gerson. » Flamengo l'a d'ailleurs confirmé de son côté.

Le joueur devrait rejoindre l'Olympique de Marseille pour un montant avoisinant les 20 millions d'euros et un contrat de cinq ans comme annoncé par différents médias.

Cet élément devrait être d’un grand apport à l’équipe dirigée par Jorge Sampaoli. Au vu de son registre, il pourrait notamment pallier le départ de Florian Thauvin. Au Brésil, on est en tous cas certains de sa réussite du côté du Vélodrome.

Carlos Mozer, un ancien de l’OM, avait par exemple déclaré le mois dernier à La Provence à son sujet : « C’est un garçon très technique, avec beaucoup de puissance dans les jambes, ce qui lui permet de très bien protéger son ballon. Il est assez agressif, défensivement, il peut vous rappeler Luiz Gustavo. Mais c’est surtout un organisateur de jeu, qui aime entrer dans la surface adverse, marquer, faire des passes décisives. Il est très polyvalent, capable de récupérer et de partir directement vers le but adverse. Ici, on l’appelle ‘Koringa’, le joker comme dans un jeu de cartes, parce qu’il peut s’adapter à de nombreuses positions dans le match. Ça permet au coach de le faire évoluer plus offensivement ou plus défensivement, plus axial ou sur le côté gauche. Il dribble il frappe, joue court, joue long, se déplace avec beaucoup de facilité, car il n’est pas lourd ».

En plus de l'ancien joueur de la Roma, qui va s'engager pour cinq années, soit jusqu'en juin 2026, Mattéo Guendouzi est lui aussi proche de signer au sein du club marseillais.