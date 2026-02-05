Longoria juge le "talent" des joueurs de l'OM

Dans un message empreint d'humilité posté sur Instagram, le président de l'Olympique de Marseille a pris ses responsabilités après une séquence qu'il qualifie de « lourde », marquée par l'élimination traumatisante en Ligue des champions à Bruges et le scénario frustrant contre le Paris FC.

Le dirigeant espagnol a tenu un discours de vérité, affirmant assumer pleinement l'échec européen. Pour lui, la victoire nette contre Rennes (3-0) ne doit pas servir de paravent : elle « ne répare rien », mais elle était indispensable pour prouver que ce groupe possède encore le « cœur » nécessaire pour porter le maillot olympien. Longoria a d'ailleurs salué la maturité du public du Vélodrome qui, malgré des banderoles hostiles et une colère jugée « légitime », a su pousser l'équipe vers la victoire.

Le message présidentiel cible également le mal chronique de l'OM de Roberto De Zerbi : le manque de régularité. Pablo Longoria insiste sur le fait que le problème n'est pas le talent, mais la capacité à tenir la pression sur la durée. En rappelant que les objectifs initiaux de la saison restent d'actualité, il appelle à une unité sacrée autour des valeurs d'identité et de résilience.

Cette prise de parole, qui intervient juste après la fermeture du mercato hivernal et avant le choc contre le PSG, semble viser deux objectifs : protéger ses joueurs en absorbant une partie de la pression et fixer un cap clair pour la fin de saison. Le président conclut sur une note d'exigence, rappelant que dans un club unique comme l'OM, chacun doit pouvoir se regarder dans une glace en affirmant avoir « tout donné ».