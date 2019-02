L'OM sans Luiz Gustavo face à Bordeaux

Malade, Luiz Gustavo ne devrait pas participer mardi au match de l'OM contre Bordeaux en Ligue 1.

Lors d'un match en retard de la 18e journée de Ligue 1, l'OM défie Bordeaux mardi soir. Une rencontre que les Phocéens vont aborder diminués. Une de plus. Luiz Gustavo s'est ajouté ce lundi à la longue liste des indisponibles côté olympien.

Rudi Garcia l'a annoncé en conférence de presse lundi ; le Brésilien ne sera pas de la partie car "malade". Une défection dont il se serait bien passé, surtout que l'ancien joueur du Bayern, de par sa polyvalence, demeure un élément très précieux de la formation phocéenne.

Le forfait de Luiz Gustavo s'ajoute à cinq autres défections. Il y a les suspendus que sont Florian Thauvin et Kevin Strootman. Il y a les blessés, à savoir Dimitri Payet et Adil Rami. Enfin, il y a le non qualifié, en l'occurrence Mario Balotelli. L'Italien n'était pas encore arrivé à Marseille lorsque ce match face aux Girondins devait se jouer initialement.

Les nouvelles sont mauvaises pour Marseille, mais il y en a aussi au moins une de bonne en prévision de ce match. Le défenseur Hiroki Sakai vient de rentrer de la Coupe d'Asie des Nations. Après s'être entrainé normalement lundi, il postule à une place de titulaire.