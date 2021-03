L'OM dévoile sa nouvelle organisation sportive autour de Pablo Longoria

L'Olympique de Marseille a clarifié sa réorganisation en interne avec la promotion de Pablo Longoria et le départ de Jacques-Henri Eyraud.

L'Olympique de Marseille a connu une année 2021 très agitée. En un peu plus de deux mois et demi, l'OM a vu André Villas-Boas quitter le navire précipitamment, Nasser Larguet le remplacer pendant quelques semaines, et finalement Jorge Sampaoli arriver pour débuter une nouvelle page du projet phocéen, après plusieurs semaines de rumeurs et de pourparlers autour de sa venue. Mais ce n'est pas tout. L'OM a également subi d'autres changements en interne.

En effet, le club phocéen a officialisé le départ de Jacques-Henri Eyraud, ancien président du club et bras droit de Frank McCourt, afin de promouvoir Pablo Longoria, arrivé en tant que directeur sportif l'été dernier et récompensé pour son bon travail. Le départ de l'ancien bras droit de McCourt intervient pour calmer les tensions entre Eyraud et les supporters qui avaient atteint un point de non retour, tandis que Pablo Longoria est devenu le nouvel homme fort du projet marseillais.

Il faut dire que l'Espagnol est à l'origine de la venue de Jorge Sampaoli sur la Canebière. Alors forcément, avec tous ses changements, difficile d'y voir clair dans l'organigramme de l'OM. Dans un communiqué publié ce mardi, l'Olympique de Marseille a clarifié la nouvelle organisation sportive du club, suite aux nombreux changements récents dans l'organigramme avec notamment le retour de Nasser Larguet, ancien entraîneur intérimaire, en tant que directeur du centre de formation.

"L’Olympique de Marseille présente la nouvelle organisation du secteur sportif. Sous la direction du Président Pablo Longoria, une commission technique est créée et aura pour mission le pilotage de l’ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles. Celle-ci sera composée de : Nasser Larguet, Directeur du Centre de Formation David Friio, nommé Directeur Technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting".

"Matthieu Bouchepillon, nommé Directeur de la Performance en charge de la collecte et de l’analyse des données techniques. Celle nouvelle organisation s’inscrit pleinement dans le projet souhaité par Pablo Longoria de réunir l’ensemble des composantes indispensables à la réussite du projet sportif et à la recherche permanente d’unité au sein du club", a annoncé l'Olympique de Marseille dans son communiqué ce mardi.

Pablo Longoria, nouveau président du club et toujours directeur sportif, a exprimé sa satisfaction dans ce communiqué : "Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l’ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif. La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM".