L’OM concurrent du PSG pour le titre, Cengiz Ünder y croit

Une nouvelle fois buteur face à Clermont (1-0), Cengiz Ünder a de grandes ambitions pour la saison de l’OM.

Il est l’un des Marseillais les plus décisifs depuis le début de saison. Buteur lors des trois premières journées de Ligue 1, Cengiz Ünder a remis ça contre Clermont (1-0) dimanche pour offrir la victoire à l’OM en clôture de la 12e journée.

L’ailier turc, prêté par la Roma avec obligation d’achat, répond clairement aux attentes. Celles du public sont assez élevées au vu de son talent, mais les siennes le sont encore plus. Car Ünder est un ambitieux. Et, avant la rencontre remportée face à Clermont, il n’a pas hésité à faire part de ses objectifs pour l’OM.

À commencer par… le titre en Ligue 1. Malgré les neuf points qui séparent son équipe du PSG, leader de L1, le Turc estime que l’OM aura son mot à dire dans la course au titre.

"Sur le terrain, c’est celui qui se bat de tout son cœur qui gagne"

"Le PSG a une très bonne équipe. Toutes les stars du monde jouent là-bas. Vous savez, j’ai grandi en regardant Lionel Messi jouer. Je me souviens à la Roma, en quarts de finale contre le Barça, je n’en croyais pas mes yeux de me retrouver en face de lui. Mais nous aussi on a une bonne équipe. On l’a vu lors du Classique, on arrive à leur tenir tête", avait-il confié au Canal Football Club.

"Parfois, sur le terrain, c’est celui qui se bat de tout son cœur qui gagne. Ce n’est pas toujours qu’une question d’argent. Est-ce que c’est possible d’aller chercher le titre ? Et pourquoi ce ne serait pas possible ? Je pense que ça l’est, moi." Rendez-vous en fin de saison !