L'OL sur la piste d'un international espoir suédois

Lyon aurait formulé une première offre pour s'attacher les services de Gabriel Gudmundsson, international espoir suédois évoluant au FC Groningen.

Cet été, plusieurs clubs français voués à se disputer les places européennes au terme de la saison 2021-22 réalisent de belles opérations. L'Olympique de Marseille et l'OGC Nice sont particulièrement actifs, dans le sillage d'un Paris Saint-Germain ayant enregistré plusieurs arrivées prestigieuses au mois de juillet.

Plus discret, l'Olympique Lyonnais se contente pour l'heure des arrivées des défenseurs Damien Da Silva et Henrique Silva. Mais l'OL n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et va poursuivre ses emplettes. Si la piste menant au gardien de but Andre Onana (Ajax Amsterdam) est active depuis de longues semaines, elle n'est pas la seule.

Une offre de 5 millions d'euros évoquée

En effet, le club français pisterait aussi Gabriel Gudmundsson, international espoir suédois âgé de 22 ans évoluant au FC Groningen. Selon le média néerlandais Dagblad van het Noorden, Lyon aurait même formulé une première offre s'élevant à 5 millions d'euros, refusée par le club batave qui en attendrait deux supplémentaires pour libérer le natif de Malmö. Gabriel Gudmundsson est un latéral gauche, poste amputé par les départs de Melvin Bard et Youssouf Koné, respectivement partis à Nice et à Troyes.

Les ventes de Joachim Andersen à Crystal Palace et de Jean Lucas à Monaco pourraient permettre au club présidé par Jean-Michel Aulas de débourser la somme désirée par le FC Groningen, mais l'OL n'est pas seul sur le dossier. Selon nos informations, le profil du convoité Gabriel Gudmundsson a été étudié par le LOSC, qui anticipe déjà les éventuels départs de Domagoj Bradarić et Reinildo. L'international croate semble le plus susceptible de faire ses valises d'ici à la fin du mercato estival.

Reste désormais à savoir si Lyon, qui explore une dizaine de possibilités au poste de latéral gauche selon L'Equipe, sera en mesure de boucler le dossier. Une chose est sûre, des renforts défensifs ne seront pas de trop dans l'effectif rhodanien, la préparation estivale ayant mis en lumière d'importantes lacunes aux arrières-postes.