Barcelone entre dans une phase décisive de son plan de reconstruction de l'effectif durant l'actuel mercato estival, le directeur sportif Deco cherchant à boucler deux transferts majeurs au cours des 48 prochaines heures, tout en prospectant pour un défenseur central de haut niveau afin de compenser le départ de Ronald Araujo vers Liverpool.

Selon le journal catalan « Sport », Deco espère finaliser le transfert de l'Espagnol Rodri en provenance de Manchester City d'ici mercredi au plus tard, tandis que l'arrivée de l'Argentin Julian Alvarez, issu du même club, pourrait être scellée dans les 48 heures, dans le cadre d'un plan ambitieux visant à renforcer l'effectif avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Le feu vert pour recruter un défenseur

Deco a donné le feu vert pour recruter un défenseur central de niveau mondial après la confirmation du départ d'Araujo vers Liverpool, et des négociations sont déjà en cours avec plusieurs joueurs.

À trois semaines seulement de la clôture du mercato, le plan actuel consiste à compléter la ligne défensive avec ce dernier renfort avant la fin du mois en cours.

L'option du joueur de l'académie Alvaro Cortes est envisagée comme solution interne, mais Barcelone ne s'en contentera que si aucune opportunité réellement séduisante ne se présente sur le marché.

Privé de l'Uruguayen Araujo, Barcelone entamera la saison avec Cubarsi, Gerard Martin, Christensen et Eric Garcia dans l'axe de la défense, l'entraîneur allemand Hansi Flick souhaitant faire évoluer Eric au poste de latéral gauche comme option complémentaire à Koundé.

L'option la plus difficile

L'Argentin Cristian Romero, défenseur de Tottenham, figure en tête de la liste des cibles défensives de Barcelone, mais des sources en Argentine excluent la possibilité de parvenir à un accord dans l'immédiat, le joueur ayant des offres d'Arsenal et de l'Inter Milan, tandis que les négociations avec l'Atlético de Madrid sont très avancées.

Le principal problème réside dans les indemnités de transfert, Tottenham réclamant un peu plus de 40 millions d'euros pour le céder et excluant totalement l'option du prêt.

Bien que Romero préfère rejoindre Barcelone, et que ses agents aient été informés de tous les joueurs susceptibles de quitter le club, aucune démarche concrète n'a encore été entreprise, et Barcelone pourrait accuser un long retard pour régler ce dossier.

Une option compliquée

L'Espagnol Aymeric Laporte, défenseur de l'Athletic Bilbao, constituait une autre option fortement envisagée, ses agents affirmant que le montant de la clause libératoire de son contrat est peu élevé, bien que le club basque le démente catégoriquement. Barcelone ne souhaite aucune complication à ce sujet, d'autant que les relations avec l'Athletic Bilbao ont été gravement affectées par la tentative de recrutement de Nico Williams plus tôt l'été dernier.

S'il existe réellement une option claire pour Laporte et que le prix est fixé avec précision, le club catalan pourrait présenter une offre officielle pour l'engager, mais la situation actuelle laisse entrevoir d'éventuelles complications susceptibles d'entraver le transfert.

Des critères stricts pour recruter

Le club catalan a reçu de nombreuses offres, notamment de joueurs de la Premier League anglaise susceptibles de partir sous forme de prêt à la fin du mercato.

Mais Flick et Deco ont fixé des exigences précises et strictes : aucun recrutement ne se fera à moins que le joueur n'arrive dans une bonne situation financière et ne soit capable de disputer avec force une place de titulaire dans l'effectif.