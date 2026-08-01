Loin de Jaïssle : Al Ahly rafle une recrue offensive à Al Diriyah

Le club saoudien d'Al-Ahli a bouclé une nouvelle recrue offensive, prenant le dessus sur son homologue d'Al-Diriyah, au milieu de la tristesse que vivent les supporters du club en raison du départ de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission du poste d'entraîneur d'Al-Ahli, avant-hier jeudi, afin de diriger l'équipe de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a affirmé, ce samedi, qu'Al-Ahli avait finalisé la signature du Saoudien Abdullah Radif, ancien attaquant d'Al-Hilal, qui constitue sa dernière recrue lors du mercato estival en cours.

Le journal a précisé que Radif rejoindra Al-Ahli dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec Al-Hilal, et ce à travers un contrat s'étendant sur les 4 prochaines années, qui prend fin en 2030.

Le joueur de 23 ans s'était accordé auparavant avec Al-Ahli pour rejoindre ses rangs, mais le club d'Al-Diriyah, récemment promu en Roshn Saudi League, est intervenu de manière surprenante et était sur le point de rafler l'affaire.

Al-Ahli a réussi à éviter l'intervention d'Al-Diriyah pour s'attacher les services d'Abdullah Radif, l'annonce officielle de l'accord devant intervenir dans les prochaines heures, après l'achèvement des procédures administratives et l'obtention de sa signature officielle.

Al-Hilal avait annoncé, le 7 juillet dernier, le départ définitif d'Abdullah Radif de ses rangs, après 5 ans depuis sa promotion en équipe première, durant lesquels il avait été prêté aux clubs d'Al-Taawoun, d'Al-Shabab, d'Al-Ettifaq et d'Al-Feiha.

Radif s'était déjà accordé avec le club d'Al-Ittihad pour rejoindre ses rangs, à travers un contrat s'étendant sur 3 saisons, durant lesquelles il aurait perçu 27 millions de riyals, soit 9 millions par saison, avant qu'Al-Ittihad ne fasse marche arrière en raison de l'absence des liquidités financières nécessaires pour conclure l'affaire.

Radif devrait être le troisième attaquant du club d'Al-Ahli, en concurrence avec le Brésilien Ricardo Matias, derrière l'Anglais Ivan Toney et le Saoudien Firas Al-Buraikan.

Ainsi, le joueur de 23 ans sera la sixième recrue d'Al-Ahli lors du mercato estival en cours, après le Gambien Aboubakar Sidi Kanté, le Portugais Francisco Trincão, l'Arménien Edouard Spertsyan et les Saoudiens Mishaal Al-Mutairi et Nayef Massoud.

Il convient de rappeler que la dernière expérience du jeune attaquant saoudien a été avec le club d'Al-Feiha durant la seconde moitié de la saison passée, durant laquelle il n'a disputé que 8 matchs, sans marquer le moindre but, tout en délivrant deux passes décisives.