Le gardien de but ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin, a réagi à sa passe décisive pour son coéquipier marocain Brahim Díaz, qui a permis à l'équipe de s'imposer face au Deportivo La Corogne (1-0), ce mercredi, et de remporter la Coupe Teresa Herrera, un trophée amical, sur la pelouse du stade Abanca-Riazor.

Lunin a déclaré, en conférence de presse, à propos de l'action décisive de la rencontre : « Cela se produit naturellement. Quand tu attrapes le ballon ou que tu le repousses, tu essaies toujours de le jouer rapidement. Finalement, je ne savais pas qu'Ibrahim (Díaz) était aussi rapide. »

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Le gardien du club madrilène a évoqué les premières semaines de la préparation, sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho, en affirmant : « Elles ont été enthousiasmantes, très intenses et éprouvantes, mais nous adorons cela, honnêtement. »

À propos de la rencontre, Lunin a déclaré : « Un très bon match, une ambiance formidable dans le stade, tout était magnifique. Et le plus important, c'est que ces matches nous sont utiles pour préparer la nouvelle saison. »

Il a ajouté : « La seconde période a été un peu compliquée, surtout sur le plan physique, car nous sommes encore en période de préparation, nous travaillons dur et fournissons de gros efforts, mais cela nous aide beaucoup avant le début du championnat. »

Le Real a décroché la victoire grâce au but de Díaz, qui a profité de la longue passe de Lunin, s'est élancé avec le ballon depuis le milieu de terrain vers la surface de réparation adverse, avant de conclure l'action avec succès, offrant ainsi à son équipe le titre Teresa Herrera pour la dixième fois.

Díaz a été titulaire avec le Real pour le deuxième match consécutif, après la confrontation face au Ferencváros hongrois (2-1), mais il a quitté la rencontre face à La Corogne en étant remplacé dès le début de la seconde période, laissant sa place au jeune joueur Mario Rivas.