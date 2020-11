Lloris défend Pogba face aux critiques

Hugo Lloris, le gardien de l’Equipe de France, est convaincu que Paul Pogba va vite retrouver sa meilleure forme.

Paul Pogba, l’un des meilleurs joueurs de l’Equipe de , traverse actuellement une passe très compliquée. Le milieu tricolore s’est vu rélégué sur le banc de , et sa dernière prestation avec sa sélection n’a pas été très encourageante. La situation n'est pas idéale, mais La Pioche peut au moins compter sur le soutien de ses coéquipiers durant ce passage à vide.

Ce vendredi, à la veille du choc -France, c’est Hugo Lloris qui a volé à son secours. En bon capitaine, le portier tricolore l’a défendu face aux critiques extérieures : « Il manque un peu de rythme, par rapport à sa situation en club. À l'image de Varane ou de Griezmann, il vient avec le sourire. On le voit prêt à relever les défis, le maillot des Bleus lui tient à cœur. Il fait partie des leaders de cette équipe. Il a un grand vécu et sait également élever son niveau lorsqu'il le faut, notamment lorsqu'il y a de l'adversité. Demain, il aura à cœur de bien faire.»

Deschamps ne lui accorde plus de crédit qu’aux autres

Didier Deschamps, le sélectionneur des champions du monde, a aussi été interrogé à propos de l’ancien bianconero. Ne souhaitant pas trop s’attarder sur les cas individuels, il a déclaré : « Paul n’est pas dans une bonne période. Comme tous les joueurs qui n’ont pas une situation positive en club, au-delà de l’aspect athlétique, ils sont impactés sur le plan mental. Mais, je le connais suffisamment. Je ne lui accorde pas plus de crédit qu’aux autres. Ils savent ce qu’ils sont capables de faire, ils connaissent le haut niveau et ils ont aussi l’orgueil et la fierté aussi de pouvoir répondre présent. »

Pogba sera-t-il de la partie face à la Seleçao, alors qu’il reste sur une sortie compliquée face à la modeste équipe finlandaise. La réponse de son coach : « Mais j’ai des décisions à prendre en ayant tous les éléments par rapport aux autres joueurs aussi. Mais c’est certain que c’est loin d’être idéal, en voyant ce qui s’est passé entre le dernier rassemblement et celui-là, pour arriver dans les meilleures conditions. »