Liverpool : Xabi Alonso menace Arne Slot

Le Néerlandais subit une pression croissante, du moins dans les médias, en raison de la piètre performance des Reds lors de la défense de leur titre. Les champions en titre de Premier League sont hors course pour le titre depuis des mois, malgré des dépenses de plus de 450 millions d'euros en recrues cet été.

Ce week-end, Liverpool a concédé une défaite dans les dernières minutes face à Bournemouth, ce qui a relancé les spéculations sur l'avenir de Slot. Avec Xabi Alonso disponible, les rumeurs d'un possible limogeage du technicien de 47 ans se multiplient.

Liverpool préparerait un transfert retentissant de 100 millions d'euros pour un coéquipier en sélection anglaise.

David Ornstein, spécialiste des transferts, estime que Liverpool maintiendra Slot en poste pour le moment – après tout, il a remporté le championnat la saison dernière – mais il est admis que les résultats et les performances doivent s'améliorer de toute urgence.

Pendant ce temps, aux Pays-Bas, pays natal de Slot, le journaliste respecté du De Telegraaf, Valentijn Driessen, adopte une vision plus pessimiste de la situation de l'entraîneur de Liverpool.

Driessen rapporte que Liverpool a déjà pris contact avec l'entourage d'Alonso pour sonder son intérêt pour le poste. L'Espagnol était le premier choix des Reds pour succéder à Jürgen Klopp en 2024 avant d'annoncer sa décision de rester au Bayer Leverkusen.

« Seuls des résultats en Premier League et en Ligue des Champions permettront à Slot de faire taire les rumeurs concernant Alonso », écrit Driessen. « Mais il se pourrait aussi que la direction de Liverpool ait déjà pris sa décision et que Slot soit dans ses derniers mois. »