Liverpool, ogre anglais et spécialiste des coupes d'Europe, affrontait le suprenant Villarreal d'Unai Emery en demi-finales de C1.

Un choc incertain, avec une première période vierge de buts, mais pas d'occasions. Peu avant la demi-heure de jeu, Henderson s'offrait une reprise du droit dans un angle compliqué. La balle tapait l'extérieur du poteau de Rulli.

Liverpool touchait les montants de nouveau sur une frappe lumineuse de Thiago Alcantara peu avant le repos.

C'est en seconde période que les hommes de Jurgen Klopp allaient trouver la faille. À la 53 minute, Henderson voyait son centre aérien, dévié au départ par Estupiñan, être touché par le gant de Rulli avant de retomber dans le petit filet opposé pour le 1-0.

Deux minutes plus tard, les Reds breakaient sur un pointu du droit de près, entre les jambes de Geronimo Rulli et signé Mané sur un ballon de Salah.

Dix minutes plus tard, Liverpool pensait aggraver la marque, mais Robertson, buteur, était bel et bien hors-jeu au départ du ballon. Plus rien n'alait être marqué dans cette partie.

2-0, score final, les Reds prennent une bonne option pour la finale.