Liverpool totalement pris de court dans la course à l’attaquant du PSG

Aston Villa va se renforcer avec Ibrahima Mbaye, selon The Athletic. L’ailier droit va quitter le Paris Saint-Germain pour Birmingham dans le cadre d’un transfert de 55 millions d’euros.

Villa était encore en négociations avec l’AC Milan et Rafael Leão en vue d’un éventuel transfert du Portugais, mais ce dernier a choisi de rejoindre Galatasaray.

Villa a donc dû réagir vite et un accord a été trouvé pour s’attacher les services de Mbaye. Le tout jeune ailier de seulement 18 ans était loin de laisser indifférent à Birmingham. Liverpool était également intéressé.

Les Reds envisageaient un deal combiné avec Bradley Barcola. Le club était en négociations avec le PSG pour le transfert du duo, mais repart donc bredouille.

Mbaye est un pur produit du centre de formation du PSG. À seulement 18 ans, il compte déjà quinze sélections avec le Sénégal. Il y a inscrit quatre buts.

L’ailier droit a disputé 42 matches avec l’équipe première du PSG. Il a marqué à quatre reprises pour le géant français et a également délivré quatre passes décisives.