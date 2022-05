Quatre ans après le match de Kiev au cours duquel il s'était blessé à l'épaule, Mohamed Salah veut prendre sa revanche.

L'attaquant de Liverpool se sent en confiance et a affirmé être le meilleur joueur du monde à son poste.

"Je n'écoute pas tout ce qui se dit, mais j'essaie toujours d'améliorer mon jeu, d'essayer de nouvelles choses et de faire la différence", a déclaré Salah dans une interview accordée à BeIN Sports.

"Si vous me comparez aux joueurs qui jouent au même poste, et je ne parle pas seulement de mon équipe, mais en général, je suis le meilleur et les chiffres le prouvent".

"Mais, je dois rester concentré et continuer à travailler dur".

L'attaquant est ensuite revenu sur la finale de 2018 contre le Real Madrid, remportée 3-1 par le club espagnol.

"Je me souviens de la dernière finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid comme si c'était hier", a-t-il déclaré.

"Quand j'ai quitté le terrain la dernière fois, c'était triste pour moi, mais je devais l'accepter et passer à autre chose. C'est pourquoi nous avons gagné la Ligue des champions un an plus tard.

"Je suis très excité à l'idée de les affronter à nouveau en finale. Nous voulons bien faire cette fois-ci.

"Toute ma vie, j'ai pensé de cette façon et j'ai essayé de rester sur la bonne voie. Par le passé, certains m'ont dit que je ne pourrais rien accomplir après avoir quitté Chelsea, mais je suis resté positif."