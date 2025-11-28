Liverpool rêve de Luis Enrique ! L'adieu au PSG ?

Slot peine à réitérer le succès de la saison précédente, et Liverpool occupe actuellement la 12e place, ayant perdu la moitié de ses 12 matchs de Premier League. Déjà à 11 points d'Arsenal, leader du championnat, la défaite 4-1 face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions a considérablement fragilisé son avenir. Si le Néerlandais a encore le temps de sauver son poste, il ne fait aucun doute que Liverpool explore désormais d'autres pistes.

Selon The Sun, via MD, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de l'Espagne, Luis Enrique, serait le candidat privilégié pour succéder à Klopp. Cela impliquerait bien sûr de le convaincre de quitter le Paris Saint-Germain, où il est sous contrat jusqu'en 2027, une tâche qui s'annonce ardue.

Si Slot est limogé avant la fin de la saison, Jürgen Klopp pourrait être envisagé comme solution intérimaire jusqu'à l'été, Liverpool se tournant ensuite vers Luis Enrique pour un poste permanent.

Luis Enrique s'est montré ouvert aux opportunités en Premier League. L'entraîneur asturien a déjà manifesté son intérêt pour un poste en Premier League. Il était pressenti pour prendre les rênes de Tottenham Hotspur l'été précédant son arrivée au PSG et sa maîtrise de l'anglais lui permettrait d'entraîner en Angleterre.

« Lucho » a désormais tout gagné au PSG et, après trois saisons, il pourrait estimer n'avoir plus rien à accomplir à Paris d'ici la fin de l'année. Cela dit, il dispose d'une grande autonomie et de ressources considérables, ce qui pourrait facilement lui permettre de rester.