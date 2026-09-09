Liverpool a lancé sa campagne de Ligue des champions par une victoire 2-1 contre l’Atlético de Madrid. L’équipe de l’entraîneur Andoni Iraola a été menée tôt à Anfield sur un but de Marcos Llorente, mais a complètement renversé la rencontre grâce à des réalisations de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister.

Virgil van Dijk a été le seul Néerlandais à débuter avec Liverpool, tandis que Jeremie Frimpong et Ryan Gravenberch sont entrés en jeu. Cody Gakpo était absent en raison d’une légère blessure.

Liverpool a bien commencé et s’est procuré une occasion dès la première minute par l’intermédiaire d’Isak, qui a tiré à côté sur un service de Szoboszlai. L’Atlético s’est aussi rapidement montré par le biais de Julián Álvarez. Szoboszlai est ensuite tombé dans la surface de réparation, mais l’arbitre Davide Massa n’a logiquement pas accordé de penalty.

Après quatorze minutes, Bradley Barcola a été stoppé par Jan Oblak, mais trois minutes plus tard, l’ouverture du score est tombée de l’autre côté. Llorente a profité des espaces dans la défense de Liverpool, a pris le dessus sur Milos Kerkez et a glissé le ballon avec sang-froid devant Alisson pour le 0-1.

L’Atlético est ensuite resté dangereux en transition et a vu Álvarez être difficilement stoppé par Alisson sur une tentative lointaine. Liverpool a alors pris le contrôle de plus en plus nettement et a frôlé l’égalisation par Wirtz, mais Oblak a parfaitement repoussé sa tentative.

Cinq minutes avant la pause, le 1-1 mérité est finalement tombé. Oblak a d’abord repoussé une tentative de Barcola, puis Liverpool a poursuivi son attaque et Szoboszlai, servi dans sa course après une superbe talonnade d’Araujo, a conclu avec autorité.

Au retour des vestiaires, Liverpool a immédiatement poursuivi sur sa lancée. Barcola a encore poussé le ballon à côté peu après la reprise, mais à la 50e minute, Mac Allister a fait mouche d’une frappe depuis l’entrée de la surface qui a traversé une forêt de joueurs et laissé Oblak sans réaction : 2-1.

Iraola a lancé Frimpong à l’heure de jeu à la place de Barcola, puis dix minutes plus tard, Gravenberch est lui aussi entré en jeu à la place du buteur Mac Allister. L’Atlético a encore poussé en fin de match, mais Álvarez a buté sur Alisson.

Pourtant, c’est Liverpool qui a gardé la mainmise dans le final. Frimpong a cru inscrire le 3-1 sur un ballon repoussé, mais il a été signalé hors-jeu. Le score est donc resté à 2-1 et l’équipe à domicile a conservé les trois points à Anfield.







