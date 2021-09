Liverpool : remis de ses débuts difficiles, Thiago affiche ses ambitions

Si l'international espagnol a peiné à se montrer au niveau attendu la saison dernière, il a désormais retrouvé la confiance nécessaire pour briller.

Thiago Alcantara estime que les "moments difficiles" qu'il a vécus au début de son passage à Liverpool sont désormais derrière lui. L'international espagnol cherche désormais à "tout gagner" avec les Reds. Jürgen Klopp semblait avoir réussi un sacré coup en l'attirant durant l'été 2020, mais la suite a été très compliquée.

En effet, Covid-19, de petites blessures et des questions sur son rôle dans l'équipe de Liverpool ont contribué à ce que Thiago Alcantara vive une première saison éprouvante sur les bords de la Mersey, qui n'a vraiment pris de l'ampleur que vers la fin. Mais selon le principal intéressé, la confiance est enfin de retour.

"Au début, j'ai eu des moments difficiles"

"Eh bien, je ne sais pas si je compterais cette année comme une année d'expérience en Angleterre car, en raison du Covid, tout a été fermé, donc nous n'avons pas pu trop profiter d'être dans le pays dans ce sens. En ce qui concerne la Premier League, j'ai eu une année pour découvrir la compétitivité et la rapidité du jeu. Comme c'est toujours le cas lorsque l'on s'adapte, l'année a été bonne, mais au début, j'ai eu des moments difficiles. J'ai l'impression de les avoir surmontés et je suis impatient de commencer cette saison", a ainsi confié le milieu de terrain espagnol pour le site internet officiel des Reds. Désormais, il est temps de viser de nombreux titres.





"Quand je suis arrivé ici, j'étais déjà clair sur ce que je pouvais apporter à l'équipe et ce que l'équipe pouvait me donner. Nous allons continuer à travailler ensemble et je pense que nous découvrons toujours de nouvelles choses, aussi bien pour ceux qui sont là depuis un certain temps que pour les joueurs qui arrivent", a estimé Thiago Alcantara, interrogé sur ses ambitions personnelles. "Eh bien, comme dans toutes les équipes où j'ai joué, c'est-à-dire de viser le plus haut possible".

"Cela signifie gagner toutes les compétitions possibles : le championnat, la Ligue des champions et les compétitions de coupe aussi. Cela a toujours été l'objectif. Je dirais qu'il n'y a pas de différence entre cette année, l'année dernière et celle d'avant. Nous voulons tout gagner et nous avons cette faim de ne pas seulement gagner toutes les compétitions mais de gagner tous les matchs ", a déclaré l'ancien du Bayern Munich. Un discours qui devrait ravir les fervents supporters de Liverpool.