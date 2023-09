Liverpool refuse une offre monstrueuse pour Salah

Mohamed Salah continue de susciter l'intérêt de l'Arabie saoudite, mais Liverpool reste déterminé à conserver sa star.

Liverpool a refusé une offre verbale de plus de 100 millions de livres pour Salah, selon The Athletic. L'offre a été faite lors d'un appel téléphonique avec le directeur Mike Gordon et a été instantanément rejetée. Les Reds ont clairement fait savoir que Salah n'était pas à vendre et qu'ils étaient déterminés à le garder à Anfield.

Salah est devenu une cible évidente de la Saudi Pro League, qui devrait maintenir son intérêt pour l'attaquant, d'autant plus que sa fenêtre de transfert reste ouverte jusqu'au 7 septembre. L'attaquant est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2025 après avoir signé un nouveau contrat de trois ans l'été dernier.

L'entraîneur Jurgen Klopp a repoussé à plusieurs reprises l'idée que Salah puisse quitter Liverpool au cours de la période actuelle. Il a répété aux journalistes le jour de l'échéance que son attaquant vedette n'était tout simplement pas à vendre, malgré les spéculations en cours.