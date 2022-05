Liverpool – Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

La finale de la Ligue des Champions se tient ce mardi au Stade de France et met aux prises Liverpool au Real Madrid. Un choc à ne rater sous aucun prétexte.

Liverpool et le Real Madrid s'affronteront pour la couronne européenne ce samedi lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, à Saint-Denis

Les Reds de Jurgen Klopp et les Merengue de Carlo Ancelotti croisent le fer dans une revanche de la finale de 2018 remportée par les Espagnols. Mais qui aura le dernier mot ce samedi soir ?

La bataille promet d'être alléchante et avant le match, GOAL vous explique comment la regarder à la télévision, sur streaming, les informations sur les équipes et bien plus encore.

Match Liverpool vs Real Madrid Date 28 Mai 2022 Horaire 21h française Streaming MyCanal et MyTf1

Programmation TV et Streaming

En France, la rencontre sera retransmise sur Canal+, le diffuseur officiel de la compétition. En clair, elle sera aussi visible, puisque TF1 passera également le match. Le fameux duo de commentateurs Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sera aux manettes.

Il sera aussi possible de voir le match en ligne grâce à la plateforme streaming des deux chaines citées plus haut.

Chaine TV Diffusion en Ligne TF1 MyTF1 Canal+ MyCanal

Infos d'équipes et groupes

Postes Liverpool Gardiens Alisson, Adrian, Kelleher, Marcelo Défenseurs Van Dijk, Konate, Gomez, Tsimikas, Robertson, Matip, Beck, Alexander-Arnold, Quansah Milieux de terrain Fabinho, Thiago, Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Jones, Jota, Elliott, Morton, Bradley Attaquants Firmino, Mane, Salah, Minamino, Diaz, Origi, Gordon

Le rêve d'un quadruple légendaire s'est éteint la semaine dernière avec la perte du titre pour un point aux dépens de Manchester City. Mais Liverpool peut encore réaliser un triplé remarquable en allant chercher la couronne continentale.

Jurgen KIopp a soigneusement évité de parler de revanche pour la défaite de 2018 à Madrid. Mohamed Salah, par contre, ne s'est pas gêné pour le faire. L'international égyptien mènera-t-il son équipe à la gloire comme il l'a fait en 2019 ?

Composition probable de Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz.

Postes Real Madrid Gardiens Courtois, Lunin, Lopez, Fuidias, Pineiro Défenseurs Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy, Gutierrez, Zamora, Santos Milieux de terrain Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, Blanco, Peter Attaquants Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Vinicius Junior, Rodrygo, Mariano, Latasa

Avec le triomphe en Liga cette année, Carlo Ancelotti a désormais remporté des titres de premier plan dans les cinq grands championnats européens, confirmant ainsi sa réputation d'être l'un des grands techniciens du circuit.

L'article continue ci-dessous

Il n'était pas aux commandes lors de la victoire de Madrid il y a quatre ans, mais il était présent en 2005 lors de la fameuse défaite de Milan face à Liverpool. Pourra-t-il lui aussi obtenir la revanche tant attendue ?

Composition probable du Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Les 5 derniers résultats

Résultats de Liverpool Résultats du Real Madrid Liverpool 3-1 Wolves (Mai 22) Real Madrid 0-0 Real Betis (Mai 20) Southampton 1-3 Liverpool (Mai 17) Cadiz 1-1 Real Madrid (Mai 15) Chelsea 0 (5)-(6) 0 Liverpool (Mai 14) Real Madrid 6-0 Levante (Mai 12) Aston Villa 1-2 Liverpool (Mai 10) Atletico Madrid 1-0 Real Madrid (Mai 8) Liverpool 1-1 Tottenham (Mai 7) Real Madrid 3-1 Manchester City (Mai 4)

Les 5 derniers face à face