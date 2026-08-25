Liverpool pose une condition pour accepter le transfert de Gakpo à City

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a révélé les derniers développements concernant l'intérêt lié au transfert de Cody Gakpo, la star de Liverpool, vers Manchester City lors de ce mercato estival.

Romano a déclaré, sur sa chaîne YouTube : « Manchester City a établi un contact direct et tenu une réunion avec les agents de Cody Gakpo. Alors, quel est l'état de ce dossier ? »

Il a ajouté : « Tout d'abord, Tottenham a un accord avec Gakpo sur les conditions personnelles du contrat, un accord verbal depuis juillet. Cela ne signifie pas que le joueur demande à quitter Liverpool, car il y est très heureux, mais du côté des Spurs, l'accord financier concernant les conditions personnelles serait prêt si les deux clubs trouvent un terrain d'entente. »

Il a poursuivi : « Manchester City est entré dans la course pour Gakpo. Le club a également tenu une réunion et commencé à discuter des chiffres du contrat, si bien que City est prêt à concurrencer Tottenham sur ce dossier. »

Il a continué : « Mais n'oubliez pas que Liverpool ne donnera son feu vert au départ de Gakpo lors des derniers jours du mercato estival que s'il parvient à recruter deux ailiers. »

Il a enchaîné : « La priorité absolue est Bradley Barcola, et ce dossier reste totalement d'actualité ; ensuite, Liverpool signera un autre ailier. Le club a mené ces derniers jours des discussions autour de deux offres pour Yankuba Minteh, et il continue de parler avec son agent, tout en ayant aussi des alternatives. »

Il a conclu : « Liverpool travaille au recrutement de deux ailiers. Et si deux ailiers arrivent, Gakpo pourra rejoindre Manchester City ou Tottenham. Nous verrons ce qui se passera. »



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora