Liverpool perd aussi Fabinho

Les champions d'Angleterre devraient composer sans leur milieu brésilien à l'occasion du match de mardi contre Midtjylland.

Jurgen Klopp, le manager de , a confirmé que Fabinho ne ferait pas partie de son groupe lors du match de samedi contre en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

L'international brésilien a été touché lors de la première période de la victoire des Reds en contre Midtjylland et a été remplacé par le jeune Rhys Williams (19 ans). Fabinho avait été appelé à dépanner dans l'axe de la défense après que Virgil van Dijk ait été exclu pour une blessure aux ligaments du genou, mais Klopp devra maintenant apporter un autre changement à sa ligne arrière pour le prochain affrontement à Anfield.

"Fab n'est pas là, c'est clair", a-t-il déclaré aux journalistes."Il a eu une petite blessure et il sera donc absent pour le week-end et probablement un peu plus longtemps. C’est une défection, mais tous les autres qui sont en forme seront en lice, que ce soit sur le terrain ou sur le banc et à venir. "

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Liverpool a annoncé vendredi que Van Dijk avait subi une opération réussie au niveau du genou qu'il avait subie lors d'un gros choc avec Jordan Pickford lors du match nul contre début octobre. Le club de la Mersey a fait savoir qu'il n'y a pas de date fixée concernant le retour à la compétition star néerlandaise, mais Klopp espère un rétablissement rapide.

«Je ne pense pas que ce soit l'endroit pour parler de choses personnelles. Après une intervention chirurgicale réussie, c'est toujours désagréable. Il se porte aussi bien que possible et c'est tout, a-t-il ajouté. Il peut se remettre rapidement, c'est clair. Virgil est un ami, c'est notre gars mais plus vous appréciez une personne, plus vous souffrez avec elle. Les blessures sont la pire partie de la vie d'un professionnel. Ca fait partie du jeu. Nous y sommes malheureusement habitués. Nous nous soucions de Virgil et nous prendrons soin de lui, mais nous nous concentrons sur les joueurs disponibles. C'est ce que nous faisons. »