Liverpool - Klopp : "Jota peut devenir encore meilleur"

L'attaquant portugais s'est déjà montré décisif pour les Reds contre Sheffield, mais son entraîneur attend encore plus de lui.

L'entraîneur de , Jurgen Klopp, a déclaré que Diogo Jota "peut être bien meilleur" malgré le but décisif inscrit lors de la victoire 2-1 du club sur Sheffield United samedi dernier.

La tête de Jota à la 64e minute a permis aux Reds de prendre les trois points après avoir été menés au score dans le premier quart d'heure après qu'un penalty controversé ait été transformé par Sander Berge.

L'ancien attaquant des Wolves a désormais marqué à chacun de ses deux premiers matches à Anfield depuis qu'il a rejoint les Reds cet été. Malgré ce bon départ à Liverpool, Klopp est convaincu que Jota a encore beaucoup de progrès à faire pour s'adapter à la vie dans son nouveau club.

"Oui, Diogo a marqué un super but et s'est vraiment impliqué dans le jeu. Il peut être bien meilleur, à 100 %, et c'est une bonne nouvelle", a déclaré Klopp après le match.

"Il est encore en train de s'adapter. En ce moment, beaucoup de choses que nous faisons ne sont pas naturelles pour lui, mais c'est seulement parce que les Wolves jouent différemment - mais beaucoup de choses qu'il a faites pour les Wolves sont exactement ce que nous voulons qu'il fasse.

"Oui, le fait qu'il soit déjà si proche est juste un signe qu'il est un bon joueur. Comme je l'ai dit, s'il reste en forme, il a 23 ans et l'avenir est prometteur, laissez-moi vous le dire comme ça. Nous aurons besoin de sa qualité et je suis vraiment heureux qu'il se soit bien installé jusqu'à présent.

"Il ne s'agit pas trop de ce qu'il a apporté à l'équipe. C'est un bon joueur, c'est pourquoi nous l'avons recruté. Je l'ai dit il y a quelques minutes à peine, en parlant avec mes entraîneurs, que c'est si facile - c'est une personne tellement sympathique et il est donc si facile de l'apprécier. Cela rend tout plus facile.

"Alors le joueur qu'il est : il est rapide, il a le physique, il est fort, il est bon dans les airs, il est bon au sol... beaucoup de bonnes choses. Il a exactement la qualité dont nous avons besoin, donc ça aide beaucoup."

Les deux premiers buts de Jota à Anfield ont été marqués en l'absence de supporters et c'est quelque chose qui, de l'aveu même de l'attaquant, les a rendus un peu moins inoubliables.

"Comme je l'ai déjà dit quand j'ai marqué mon premier but, j'aimerais juste que ces tribunes soient pleines pour rendre ce match encore plus spécial. Mais je pense qu'en fin de compte, le plus important était que mon but soit important pour sceller la victoire, donc je suis très heureux de cela", a déclaré le Portugais à Liverpoolfc.com.

"Nous savions combien il était important de retrouver des moyens de gagner après deux matches sans victoire en et ce match était vraiment difficile. Nous devions revenir de derrière.

"Nous savions qu'en deuxième mi-temps, nous devions tout faire pour marquer le deuxième but. Nous avons eu des occasions, nous avons eu un but refusé, mais nous devons croire jusqu'à la fin et heureusement pour nous, nous avons pris les trois points."